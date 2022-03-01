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【著數優惠】香港寬頻 x HOME+聯手推「用$1得$2」優惠 一個價錢可享寬頻服務和網購現金券

股樓投資 17:39 2022/03/01

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1蚊原來可以當2蚊使！香港寬頻孖住網購平台 HOME+聯手推出「用$1 得$2」優惠，客戶只需以一個價錢，就可獲得兩種享受。由3月7日起至4月30 日，凡於香港寬頻新登記指定家居寬頻計劃，可享受極速網絡體驗之餘，更可獲得價值2,400元之HOME+電子現金券，於疫情下留家繼續消費，網購生活所需。

【疫市營商】 HOME+推出1年吸逾10萬會員 香港寬頻楊主光：冀4、5年內收支平衡【見下頁】

【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元【見下頁

同樣，客戶由即日（１日）起至3月31日於HOME+平台購買2,400元的 HOME+電子現金券，可免費享有指定24個月香港寬頻1000 Mbps 家居寬頻服務，名副其實一開二！

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同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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記者：張以正

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香港寬頻（01310） IPO 港股

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