▲ 【新股IPO】新加坡按摩椅品牌OSIM第三度申請在港上市 半年利潤跌76%

新加坡按摩椅品牌OSIM的母企V3品牌亞洲，第三度遞交上市申請。集團計劃35%集資額將作銀團貸款，涉約8.24億元；18%作數碼化升級；17%作營銷活動，尤其電商平台曝光率；各10%於每年開設35間及翻新25間自有門店、收購合併及一般營運開資。

公司上半年收益按年少10.9%至2.14億新加坡元，期內利潤按年少76%至1038.3萬新加坡元；毛利率69.5%，較去年同期下跌2.3個百分點。

市場覆蓋方面，集團品牌期內銷售覆蓋全球22個市場，超過90個城市，當中核心市場包括大中華地區、新加坡以及馬來西亞，目前合共設有331家自有門店及123家特許經營店。

以地區劃分，當中包含中港澳、台北亞地區收入按年跌11.7%至月1.52億新加坡元；新加坡及馬來西亞等地東南亞地區收入亦減少8.8%至5287.2萬新加坡元，其他地區收入亦跌8%至980.5萬元。

OSIM 2016年已從新加坡除牌

OSIM於1983年在新加坡開設首家門店，其後數年門店分別登陸香港、台灣、馬來西亞等地，於1993年正式推出OSIM品牌名稱，並進軍內地市場。公司於2000年在新加坡證券交易所上市，2016年退市。

V3曾於2017年7月遞表上市，於同年9月通過聆訊，並於今年2月28日第二度遞表，9月上市申請已過期，11月18日再度遞表。據外電報道指，公司早前計劃透過香港上市，集資約5億美元（折合約39億港元），高盛及中金為聯席保薦人。

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記者：宋佩恩