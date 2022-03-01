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【新股IPO】新加坡按摩椅品牌OSIM申請在港上市　擬集資39億

新股IPO 16:52 2022/03/01

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按摩椅品牌OSIM申請在港上市　擬集資39億

新加坡按摩椅品牌OSIM的母企V3品牌亞洲向聯交所遞交上市申請，是事隔五年後，再來港遞上市申請。據外電報道指，公司計劃透過是次公開發售，集資約5億美元（折合約39億港元），高盛及中金為聯席保薦人。

OSIM於1983年在新加坡開設首家門店，其後數年門店分別登陸香港、台灣、馬來西亞等地，於1993年正式推出OSIM品牌名稱，並進軍內地市場。公司於2000年在新加坡證券交易所上市，2016年退市。

OSIM 6年已從新加坡除牌

公司去年首三季度錄得收入3.33億新加坡元，按年增長32.8%，期內利潤達7273.8萬新加坡元，按年增長1.54倍。公司去年首九個月的毛利率達71.6%，較2020年同期下跌1.3個百分點。

截至去年9月30日，公司的品牌銷售覆蓋在全球22個市場，超過90個城市，當中核心市場包括大中華地區、新加坡以及馬來西亞，目前合共設有338家自有門店及115家特許經營店。

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