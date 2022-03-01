【電動車】一文看清三大汽車新勢力2月戰績放榜　理想增長、交付量佔優

▲ 【電動車】理想汽車2月交付8,414輛按年增2.6倍

內地三大汽車新勢力陸續公布2月份戰績。理想汽車 （02015） 公布，2月交付8,414輛理想ONE，按年增長265.8%，按年增幅、交付量都勝小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （新上市編號：09866） 。自上市以來，理想ONE累計交付量已達144,770輛。理想汽車今日股價大升10.6%，報121.8元，創近一個半月高。

三家車廠公布銷量後，理想汽車（美：LI）美股盤前相對靠穩，暫報30.28美元。蔚來（美：NIO）、小鵬汽車（美：XPEV）分別跌3.7%、3.2%。

小鵬汽車2月交付量增1.8倍 蔚來遭超越

小鵬汽車宣布，2月份交付6,225輛智能電動車，按年增長180%。當中，小鵬P7智能轎跑交付量按年增長151%至3,537輛，小鵬P5智能家轎交付量2059輛，而G3及G3i智能緊湊型SUV系列則交付629輛。

小鵬汽車今年首兩個月累計交付較去年同期增132%，累計交付157,100輛。小鵬汽車表示，肇慶基地已按計劃於2月中旬全面恢復生產，有利加速交付現有訂單。

另外，即將在港上市的蔚來表示，2月交付61，31輛汽車，按年增長9.9%。

蔚來指，年初至今總共交付15,783輛汽車，按年增長23.3%。至於截至2022年2月28日，ES8、ES6和EC6的累計交付量達到182,853輛。

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