▲ 【烏克蘭戰爭】Visa萬事達停俄羅斯金融機構接入 各捐200萬美元人道救援

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美啟動新一輪俄羅斯金融經濟制裁，威士卡（Visa，美：V）、萬事達卡（Mastercard，美：MA）兩大美國信用卡支付網公布，因應政府最新制裁措施，將阻止多家俄羅斯金融機構接入其網絡之內。

Visa 、Mastercard此前分別宣布捐出200萬美元，支援人道救援工作。

路透社引述消息人士指，美國政府的制裁措施令Visa 須暫停《特別指定國民和被封鎖人員名單（SDN名單）》上的實體接入其網絡。美國最新已將俄羅斯央行、當地第二大銀行VTB列入SDN名單。

萬事達卡就回應指，正與監管機構保持緊密溝通，確保公司完全符合合規要求。

歐美連日對俄羅斯啟動金融、經濟制裁，包括同意限制俄羅斯主要金融機構使用SWIFT國際支付系統。據報，俄羅斯市面自動櫃員機出現人龍排隊提款。

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