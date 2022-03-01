【香港經濟】香港受疫情及新聞自由因素影響　東亞外派僱員宜居城市排名跌至77位

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疫情下不同國家或地區的商務往來轉變。外派人力資源顧問機構ECA International最新發布的宜居城市排名，包括香港在內的多個亞太地區城市，受持續的封閉措施影響，導致它們在宜居城市的排名中出現下降。
ECA每年11月進行的地區津貼調查，評估全球超過490個地區的整體生活質素。首10位最適宜東亞外派僱員居住的地點（見表）中，首位為新加坡、其次為威靈頓和大阪。香港的排名在第77位，較去年下跌19位。
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|首20位最適宜東亞外派僱員居住的地點
|地點
|2021-22排名
|2020-21 排名
|新加坡
|1
|1
|威靈頓
|2
|2
|大阪
|3
|3
|東京
|3
|3
|哥本哈根
|3
|6
|名古屋
|6
|3
|伯恩
|6
|14
|橫濱
|8
|6
|愛因荷芬
|8
|17
|斯塔萬格
|10
|10
|布里斯班
|10
|12
|哥德堡
|10
|12
|阿德萊德
|10
|14
|烏德勒支
|10
|14
|悉尼
|10
|21
|阿姆斯特丹
|10
|21
|海牙
|10
|21
|日內瓦
|10
|27
|都柏林
|10
|37
|奧胡斯
|20
|10
ECA International 亞洲區域總監關禮廉指出，香港在最新的宜居城市排名中顯著下挫，原因包括：1）香港加強了對本地新聞及媒體的審查，因而影響了整體宜居分數中，「新聞及媒體自由」方面的評分。2）許多去年排名較香港低的地區，都放寬了與新冠疫情相關的社交距離限制，導致它們的全球排名上升並超越香港。
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新加坡封城及網絡審查影響大 惟憑教育及建設取勝
事實上，新加坡今年出現與香港相似的情況，雖然整體宜居程度的分數有所下跌，但仍然是最適合東亞外派僱員居住的地點。關禮廉表示，新加坡的宜居評分因嚴格的封城措施，以及日漸增加的網絡審查而出現下跌。這意味著，新加坡與位列第二及第三名宜居城市之間的差距收窄。
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不過，他強調，由於新加坡在其他方面，包括國際學校教育、基礎建設，以及住房等方面取得出色的分數，令新加坡繼續穩奪榜首之位。
責任編輯：馬意文