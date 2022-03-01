【香港經濟】香港受疫情及新聞自由因素影響　東亞外派僱員宜居城市排名跌至77位

疫情下不同國家或地區的商務往來轉變。外派人力資源顧問機構ECA International最新發布的宜居城市排名，包括香港在內的多個亞太地區城市，受持續的封閉措施影響，導致它們在宜居城市的排名中出現下降。

ECA每年11月進行的地區津貼調查，評估全球超過490個地區的整體生活質素。首10位最適宜東亞外派僱員居住的地點（見表）中，首位為新加坡、其次為威靈頓和大阪。香港的排名在第77位，較去年下跌19位。

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首20位最適宜東亞外派僱員居住的地點 地點 2021-22排名 2020-21 排名 新加坡 1 1 威靈頓 2 2 大阪 3 3 東京 3 3 哥本哈根 3 6 名古屋 6 3 伯恩 6 14 橫濱 8 6 愛因荷芬 8 17 斯塔萬格 10 10 布里斯班 10 12 哥德堡 10 12 阿德萊德 10 14 烏德勒支 10 14 悉尼 10 21 阿姆斯特丹 10 21 海牙 10 21 日內瓦 10 27 都柏林 10 37 奧胡斯 20 10

ECA International 亞洲區域總監關禮廉指出，香港在最新的宜居城市排名中顯著下挫，原因包括：1）香港加強了對本地新聞及媒體的審查，因而影響了整體宜居分數中，「新聞及媒體自由」方面的評分。2）許多去年排名較香港低的地區，都放寬了與新冠疫情相關的社交距離限制，導致它們的全球排名上升並超越香港。

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新加坡封城及網絡審查影響大 惟憑教育及建設取勝

事實上，新加坡今年出現與香港相似的情況，雖然整體宜居程度的分數有所下跌，但仍然是最適合東亞外派僱員居住的地點。關禮廉表示，新加坡的宜居評分因嚴格的封城措施，以及日漸增加的網絡審查而出現下跌。這意味著，新加坡與位列第二及第三名宜居城市之間的差距收窄。

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不過，他強調，由於新加坡在其他方面，包括國際學校教育、基礎建設，以及住房等方面取得出色的分數，令新加坡繼續穩奪榜首之位。

責任編輯：馬意文