【新股IPO】平安2318旗下壹賬通金融科技申請以介紹形式上市

中國平安（02318）旗下壹賬通金融科技申請以介紹形式在聯交所主板進行雙重第一上市，高盛及滙豐為聯席保薦人。根據其初步文件顯示，壹賬通為內地金融服務行業的商業科技服務供應商，金融機構客戶覆蓋了中國100%的大型及股份制銀行、98%的城市商業銀行、63%的財產險公司及47%的人身險公司。

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截至去年9月底，客戶包括109家境外金融機構和62個政府及監管機構。壹賬通於2019年獲授香港虛擬銀行牌照，並於2020年在港設立虛擬銀行「平安壹賬通銀行」。去年首三季，壹賬通錄得收入28.52億元人民幣，按年增長27.5%，期內虧損則收窄至9.67億元人民幣，對比2020年同期虧蝕10.27億元人民幣。

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此外，壹賬通於2019年12月在美國紐約交易所上市，每1股美國存託股將代表3股普通股。公司表示，目前正尋求將股份於香港聯交所主板上市，以於美國及香港取得雙重第一上市地位，認為是將股權及資本架構與香港資本市場整合的關鍵， 憑藉在港上市將加強在香港及東南亞市場競爭地位。

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記者：張以正