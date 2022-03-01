  • 24°C
香港時間 : 2022301日 (二) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】平安2318旗下壹賬通金融科技申請以介紹形式上市

股樓投資 16:44 2022/03/01

分享：

中國平安（02318）旗下壹賬通金融科技申請以介紹形式在聯交所主板進行雙重第一上市，高盛及滙豐為聯席保薦人。根據其初步文件顯示，壹賬通為內地金融服務行業的商業科技服務供應商，金融機構客戶覆蓋了中國100%的大型及股份制銀行、98%的城市商業銀行、63%的財產險公司及47%的人身險公司。

【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？【見下頁】

同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

截至去年9月底，客戶包括109家境外金融機構和62個政府及監管機構。壹賬通於2019年獲授香港虛擬銀行牌照，並於2020年在港設立虛擬銀行「平安壹賬通銀行」。去年首三季，壹賬通錄得收入28.52億元人民幣，按年增長27.5%，期內虧損則收窄至9.67億元人民幣，對比2020年同期虧蝕10.27億元人民幣。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股

    點擊圖片放大
    +10
    +9


此外，壹賬通於2019年12月在美國紐約交易所上市，每1股美國存託股將代表3股普通股。公司表示，目前正尋求將股份於香港聯交所主板上市，以於美國及香港取得雙重第一上市地位，認為是將股權及資本架構與香港資本市場整合的關鍵， 憑藉在港上市將加強在香港及東南亞市場競爭地位。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
中國平安（02318） IPO 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】融創傳向信達洽售京滬項目 集資數十億人幣
【內房危機】融創傳向信達洽售京滬項目 集資數十億人幣
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【NFT】余文樂NFT拍賣成交破亞洲紀錄 估計總賺1億港元
【NFT】余文樂NFT拍賣成交破亞洲紀錄 估計總賺1億港元
【職場熱話】夫妻同時WFH 人妻經常批評老公工作及下屬 老公：不如你做埋我份工
【職場熱話】夫妻同時WFH 人妻經常批評老公工作及下屬 老公：不如你做埋我份工
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和
【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款