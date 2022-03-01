【營商策略】一改「瘦即是美」概念　Victoria’s Secret推新系列迎合市場

▲ 為改善品牌形象，Victoria’s Secret近日就推出全新系列「Love Cloud」，展示品牌多元化的一面。（Victoria's Secret FB圖片）

美國內衣品牌Victoria’s Secret以往推崇「瘦即是美」的標準，每年的內衣展都邀請身材苗條的女模特兒，引來許多反彈聲浪，導致品牌價值、銷售量下跌。為改善品牌形象，Victoria’s Secret近日就推出全新系列「Love Cloud」，展示品牌多元化的一面。

「Love Cloud」系列推出6種不同款式的胸圍，賣點是舒適及盡量減少裝飾。Victoria’s Secret首席設計師Janie Schaffer表示，「Love Cloud」的胸圍與以往推出的鋼絲、鑲墊胸圍截然不同，相對舒適，而且也選用了不同背景和體型的女性，包括患有唐氏綜合症的模特兒Sofia Jirau，來出演此系列的營銷活動。

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Victoria’s Secret一直致力改善形象。「Love Cloud」的推出顯示了該品牌不再推崇「瘦即是美」。早前，Victoria’s Secret曾推出孕婦哺乳胸圍，亦曾推出一款乳房切除人士使用的胸圍，顧及到不同女性的需要。而且，Victoria’s Secret的商店和網店都提供更多尺寸選擇，模特兒在相片中的修飾也變得更少。

與此同時，Victoria’s Secret也正改造其在美國各地的零售店，牆壁設計選用的淺色油漆，掛上各種形狀和大小的人體模型，以展示其高包容性，歡迎不同身型的顧客光顧。

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品牌改革奏效 受訪女性對品牌不滿降低

美國銀行（Bank of America）在1月時，對1000名18至65歲的女性進行了調查，發現與新冠疫情前相比，受訪者減少了對Victoria’s Secret的投訴。13%的女性表示她們比以前更喜歡Victoria’s Secret，23%表示不喜歡。此調查結果比2019年時有所改善，當時有33%的受訪者表示不喜歡Victoria’s Secret，認為該品牌形象不佳。

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責任編輯：吳嘉雯

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