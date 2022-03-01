▲ 【滙豐HSBC】滙豐app推數碼理財工具「個人預算」 客戶查看有關功能可抽獎、最高可獲28888元獎賞錢

滙豐於香港滙豐流動理財應用程式（app）上推出數碼理財工具「個人預算」，協助客戶培養健康的理財習慣。「個人預算」透過全面分析逾500萬滙豐個人客戶的消費數據而開發，涵蓋客戶於2021年超過5億次及總額達3萬億元的交易。

客戶能更清楚掌握自己的消費模式

滙豐指，「個人預算」能自動追踪個人客戶於其理財戶口及信用卡戶口的每日及每項消費，並將最多過去12個月的交易紀錄分類。透過了解日常開支，客戶能更清楚掌握自己的消費模式，從而避免衝動消費和不必要的開支。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹表示，滙豐努力協助客戶的日常財務決策變得更自動化，透過發揮強大的數據分析能力，將滙豐流動理財應用程式變成500萬名客戶的隨身「理財助手」，集團亦計劃推出其他分析和追踪功能，以更全面的方式協助客戶管理個人財務。

港人平均每月會花費約46%的月薪

即日起至4月14日，滙豐客戶查看「個人預算」功能，即自動獲得一次大抽獎機會，10位幸運兒將分別獲得28,888元「獎賞錢」。客戶在推廣期內透過新功能首次設立「預算」追蹤後，即可獲得28元現金回贈，名額為20,000名，先到先得。

滙豐於去年12月進行的開支預算調查顯示，60%香港人會儲蓄作不同用途，但只有 37%的受訪者制定每月預算，港人平均每月會花費約46%的月薪，主要用於餐飲、購物和支付賬單。

滙豐為幫助客戶更有效地管理個人財務，他們可於3月中旬起，透過「預算」追蹤功能制定預算（即每月支出上限設定）。客戶將在達到預算限額的25%、50%、75%和100%時收到通知，及時調整支出以符合每月預算。

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