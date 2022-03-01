  • 25°C
香港時間 : 2022301日 (二) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐HSBC】滙豐app推數碼理財工具「個人預算」　客戶查看有關功能可抽獎、最高可獲28888元獎賞錢

Hot Talk 16:26 2022/03/01

分享：

【滙豐HSBC】滙豐app推數碼理財工具「個人預算」　客戶查看有關功能可抽獎、最高可獲28888元獎賞錢

滙豐於香港滙豐流動理財應用程式（app）上推出數碼理財工具「個人預算」，協助客戶培養健康的理財習慣。「個人預算」透過全面分析逾500萬滙豐個人客戶的消費數據而開發，涵蓋客戶於2021年超過5億次及總額達3萬億元的交易。

客戶能更清楚掌握自己的消費模式

滙豐指，「個人預算」能自動追踪個人客戶於其理財戶口及信用卡戶口的每日及每項消費，並將最多過去12個月的交易紀錄分類。透過了解日常開支，客戶能更清楚掌握自己的消費模式，從而避免衝動消費和不必要的開支。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹表示，滙豐努力協助客戶的日常財務決策變得更自動化，透過發揮強大的數據分析能力，將滙豐流動理財應用程式變成500萬名客戶的隨身「理財助手」，集團亦計劃推出其他分析和追踪功能，以更全面的方式協助客戶管理個人財務。

港人平均每月會花費約46%的月薪

即日起至4月14日，滙豐客戶查看「個人預算」功能，即自動獲得一次大抽獎機會，10位幸運兒將分別獲得28,888元「獎賞錢」。客戶在推廣期內透過新功能首次設立「預算」追蹤後，即可獲得28元現金回贈，名額為20,000名，先到先得。

一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）【下一頁】

滙豐於去年12月進行的開支預算調查顯示，60%香港人會儲蓄作不同用途，但只有 37%的受訪者制定每月預算，港人平均每月會花費約46%的月薪，主要用於餐飲、購物和支付賬單。

滙豐為幫助客戶更有效地管理個人財務，他們可於3月中旬起，透過「預算」追蹤功能制定預算（即每月支出上限設定）。客戶將在達到預算限額的25%、50%、75%和100%時收到通知，及時調整支出以符合每月預算。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

相關文章：【烏克蘭戰爭】花旗俄羅斯風險敞口近100億美元　預警業務將受到潛在打擊

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐推Mastercard附屬扣賬卡、12歲可申請　支援12種主要貨幣的交易

開啟hket App，閱讀全文
金融機構 日常開支 儲蓄 個人銀行 信用卡 銀行 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【第五波疫情】稻香集團全線分店3月1日起暫時停業　管理層：關店對財務及持續經營無重大影響（第二版）

下一篇文章

【港股市況】恒生指數升48點　香港科技探索、融創升一成　俄鋁跌逾14%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【美股期貨】道指期貨升23點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升23點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE
【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款