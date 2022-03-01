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【人才荒】IT企業彌補中層員工流失　聘用應屆大學畢業生創新高

科技 17:00 2022/03/01

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IT諮詢服務公司Cognizant去年在印度招聘了創紀錄的3.3萬名大學畢業生，高於2020年的1.7萬人。（法新社）

新冠疫情加速全球推行數碼化，令不少IT企業的生意持續上升，但在「大辭職潮」（The Great Resignation）的影響下，不少IT企業都面臨中層員工流失的問題。IT企業為彌補職位空缺，紛紛向應屆大學畢業生招手，有企業甚至指其聘用應屆畢業生的數量創下新高，而且付出的平均工資也有所上升。

【職場文化】積極聘用自由工作者　可解決員工短缺問題

IT諮詢服務公司Cognizant去年在印度招聘了創紀錄的3.3萬名大學畢業生，高於2020年的1.7萬人。該企行政總裁Brian Humphries表示，計劃在2022年招聘約5萬名畢業生。至於IT服務管理公司Wipro行政總裁Thierry Delaporte就估計，該公司在2022財年的招募新人中，約超過70%會是來自剛畢業的大學生。

新增應屆畢業生   佔員工比例逾14%

數據研究公司UnearthInsight發表的報告估計，到2022財年末，頂級IT服務公司新增的應屆畢業生將達約36萬人，佔這些公司的員工比例約14至18%。UnearthInsight創辦人兼行政總裁Gaurav Vasu表示：「儘管當前的疫情仍未消退，但IT行業的增長前景依然看好，並有望在本財政年度達到有史以來最好的收入增長。」他補充，雖然工資支出正呈上升趨勢，但員工流失仍然是一個令人擔憂的問題，這將令IT企業對更多應屆畢業生進行招聘。

【職場文化】推行五小時工作制　有助企業招聘及留住人才

畢業生經培訓後   離職率較有經驗員工低

UnearthInsight又指，雖然招聘應屆畢業生主要是彌補中層員工的流失，但企業也應更好地管理利潤率，因為僱用應屆畢業生和培訓他們的成本，遠比僱用有經驗的人要低。另外，經過企業強化培訓的應屆畢業生，其離職率也會較有經驗的人低。

【職場文化】留住人才關鍵：提升員工參與度　管理層宜適時肯定員工表現

硬實力固然重要，但IT企業亦需要具有軟技能的人才。人力資源公司Teamlease Edtech聯合創辦人Neeti Sharma表示：「企業在考慮招聘應屆畢業生時，亦會從中尋找具備分析思維、壓力管理、溝通技巧、高情商和態度積極的人才。」

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責任編輯：陳卓賢

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