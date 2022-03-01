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【全城抗疫】醫療器材製造及生產商Medriva 推快速檢測試劑盒慈善機構支援計劃 助有需要人士檢測

理財智慧 16:18 2022/03/01

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ProcureNet 旗下品牌 Medriva 宣佈，由即日起推出慈善機構支援計劃，以低於市面零售價約 9 成的優惠價15元，讓慈善機構購買其自家製快速抗原檢測試劑盒，以助本港有需要人士共同對抗疫情。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

第五波疫情於香港大爆發，令快速抗原檢測試劑盒供不應求，不少製造商更在此期間將售價提高，無疑為社區中的有需要人士增加了不少負擔。有見及此，Medriva繼早前向包括香港公益金、香港明愛、香港紅十字會及博愛醫院等慈善機構捐贈價值 400 萬元的快速抗原檢測試劑盒復後，於即日起推出慈善機構支援計劃，讓慈善機構能以低價購買快速檢測試劑盒，免除了廠商抬高價格、中介費用、延誤或存貨不足等情況，從而能更好地運用捐款。

ProcureNet 行政總裁Gurbaksh Chahal 表示，作為一家負責任的公司，在某些時刻， 需要選擇以人為先，利益為後。在香港如此艱難的時刻，公司必須堅負起企業責任， 積極支援大眾抗疫。是次推出慈善機構支援計劃，是希望能起牽頭作用，鼓勵其他製造商重能參與其中，攜手合作以最相宜的價格出售防疫產品給有需要人士，全力支持香港社區抗疫，期望協助香港快速復蘇。

ProcureNet 旗下品牌 Medriva，主要製造及生產體外診斷醫療器材和注射與輸液器材。由 Medriva 生產的COVID-19 快速抗原檢測試劑盒獲得澳洲政府 TGA 認證，並已在全球26 個國家和地區出售超過 3 億盒。

 

【第五波疫情】百佳超市全線調整營業時間 部分分店早至下午三點關門（附最新營業時間）【下一頁

【全城抗疫】恒基「抗疫基金」向5,000基層戶提供防疫支援 包括確診家庭 派發兒童發展學習材、快速測試套裝等【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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