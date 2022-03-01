【港元定存】1年港元定存最高1.1厘  賺盡11萬利息

▲ 招商永隆推快閃1年港元定存破頂息，但只限今天。

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1個月港元拆息5連升，今天（3月1日）報0.22厘，兩間大小行鬥加港元定期存款息，包括星展微升3個月及半年0.05厘，新息率分別報0.45厘和0.65厘。招商永隆則向長息埋手，新推1年特惠息率1.1厘，入場費1萬元，全期賺息110元，但如以上限1,000萬元計，千萬富翁可穩袋11萬元利息；而旗下「一點通」的相同存息也有1.05厘，但屬快閃性質，只限今天。

專家指，港銀乘零售綠色債券推售暫無期，力搶避險資金。政府原本於今天推售60億元綠債，礙於疫情突煞停。而港滙跌至逾兩年低位，報7.81。1年拆息今天僅報1.08厘，但招商永隆的破頂息有1.1厘，凸顯中資行在牌面上蝕息搶存。

人民幣突爆劈息浪 半年最高2.8厘倒數【下一頁】

不過，TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLaB Bank），卻把昨天到期的3個月3.88厘優惠，不再順延，現時3個月年息最高是東亞 （00023） 的1.88厘。6個月年息以集友的0.9厘奪冠，但該行已預告，高息王將於明天（2日）屆滿，暫無意再押後。

此外，細看招商永隆的1.1厘息詳情，憑該行快閃定期存款優惠券，辦理定期存款交易，可享特優定期存款息率，由星期一至五（公眾假期除外）上午11時至下午8時。分行營業時間結束後，仍可透過優惠劵於「一點通」手機App建立定期存款。但優惠在「一點通」手機App限時及不定期推出，每日名額有限，先到先得。該行亦有權隨時修訂以上優惠，且受有關條款及細節約束。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源