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【烏克蘭戰爭】十隻在港發售基金俄羅斯股票佔比35％或以上　個別佔比更逾六成（附基金名單）

股市 17:00 2022/03/01

分享：

俄烏衝突引發多國對俄羅斯實施金融制裁，俄羅斯股、滙、債市場勢將受重擊。據晨星統計，在港可供認購的互惠基金中，有10隻俄羅斯投資佔其整體投資組合比重約35％或以上，這些基金幾乎全數都是新興歐洲股票基金，當中最重倉的4隻，俄羅斯投資佔比超過六成。名單如下：

晨星統計本港可供認購且俄羅斯投資佔比較重的基金

基金 俄羅斯投資佔整體投資組合比例
鄧普頓東歐基金
Templeton Eastern Europe		 67.9％
柏瑞新興歐洲股票基金
PineBridge Emerging Europe Equity Strat		 65.9％
JPM新興歐洲股票基金
JPM Emerging Europe		 65.0％
貝萊德新興歐洲基金
BlackRock Emerging Europe Equity		 61.2％
霸菱東歐股票基金
Baring Eastern European Equity		 60.8％
施羅德新興歐洲基金
Schroders Emerging Europe		 59.8％
法巴新興歐洲股票基金
BNP Paribas Emerging Europe Equity		 59.4％
Fiera東歐股票基金
Fiera Eastern European Equity		 57.5％
法盛Emerise新興歐洲股票基金
Natixis Emerise Emerging Europe Equity		 43.9％
富達基金- 新興「歐非中東」基金
Fidelity EMEA		 34.9％

另外，摩通據報已在周一暫停了旗下的摩根新興歐洲股票基金之交易，該基金主要投資於包括俄羅斯在內的歐洲新興市場國家之公司，在港亦有發售。外電報導又指，摩通計劃將俄羅斯剔出其ESG（環境、社會及企業管治）債券指數系列，該行亦會持續就將俄羅斯從其廣泛使用的新興市場指數中剔出作檢視。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

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ESG 基金 歐洲股 東歐 烏克蘭 互惠基金 俄羅斯 新興市場 金融
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