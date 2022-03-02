【百度業績】百度逆市升近7%　李彥宏：今年目標AI雲增速繼續高於同業、目前股價被低估（第二版）

▲ 【百度業績】百度上季收入增9%、經調整利潤41億人幣 同勝市埸預期

百度 （09888） （美：BIDU）公布第4季業績，期內收入331億元（人民幣，下同），按年增9%，勝市埸預期的322.28億元，當中百度核心收入增12%至260億元，勝市埸預期的252.65億元；純利約17.15億元，勝市埸預期的13.46億元，非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤約41億元，按年減少41%，但仍勝市埸預期的29.43億元。

百度今開市即彈9.3%，報161.8元，最後仍能逆市收升6.8%，報158.1元，成為今日表現最好的恒生科指成分股。

百度創始人兼首席執行官李彥宏在分析員會議提到，今年目標是AI 雲收入增速繼續高於行業水平，同時會將其AI能力引入到內地傳統產業和公共服務部門。百度上季研發費用按年增長30%至74億元。李彥宏強調，會專注於健康和可持續的商業模式，以持續產生強勁的現金流，為開發新AI能力提供動力。

李彥宏：繼續擴大「蘿蔔快跑」營運規模 推動服務長遠商業化

李彥宏指出，百度自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」（Apollo Go）去年第4季度提供約21.3萬次乘車服務，按季幾乎翻番，有助鞏固百度在全球自動駕駛計程車市場的領導地位，目前蘿蔔快跑已擴展到8個城市，會繼續擴大營運規模，以推動服務長遠商業化。

CFO：雲解決方案更加成熟和標準化 有利長遠雲業務利潤率

首席財務官羅戎指出，百度AI雲在交通、製造、能源和公用事業等重要垂直領域取得突破，當客戶重複購買，百度加深各個行業滲透，有助雲業務發展，長遠隨著百度的雲解決方案更加成熟和標準化，有利長遠雲業務利潤率。

一旦宏觀環境改善 廣告業務將復蘇

羅戎提到，由於宏觀環境和疫情復燃，App 行業短期內面臨挑戰。羅戎又稱，若非疫情問題，廣告收入放緩或已在上季或今季觸底，預計一旦宏觀環境開始改善，廣告業務就會復蘇，未來會保持嚴謹平衡投資和回報。

百度繼續投資AI、雲等增長業務 目前股價被低估

百度上季斥資6.15億美元回購，全年回購金額達12億美元。問及今年會否加大回購力度，李彥宏指出，就企業戰略而言，百度更希望投資於自己，李彥宏解釋，目前百度增長源於AI、智能雲、自動駕駛等非廣告業務，而這些新業務需要更多投資，以為未來增長奠定基礎。

李彥宏提到，目前百度股價以及業務的價值被市場低估，這也是公司決定回購的原因，截至去年底，百度已根據2020年股份回購計劃回購約29億美元。

上季非網絡營銷收入增63%

上季業務方面，百度核心收入為260億元，按年增長12%，當中網絡營銷收入為191億元，按年增長 1%，非網絡營銷收入為69億元，按年增長63%，主要是受到雲及其他人工智能業務的推動。而愛奇藝（美：QIYI）的收入則為74億元，按年下降 1%。

百度稱，12月百度App的月均活躍用戶（MAU）達到6.22億，按年增長14%，日登錄用戶達到82%。

百度全年收入1245億元，按年增16%，好過預期的1236.73億元；Non-GAAP淨利潤約188.30億元，按年減14%，但好過預期的175.98億元。

百度MSCI ESG評級上調至BBB

百度提到，其2021年ESG排名進一步提升，MSCI ESG評級在兩年內上調3次，達到BBB。此外，百度夥拍吉利控股集團成立的極都汽車已完成A輪融資，募集近4億美元。截至去年底，百度智能交通綜合解決方案ACE已獲35個城市採用，高於一年前的14個城市，合同金額超過1000萬元。

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（第二版加入分析員會議）

記者：李哲毅