▲ 【百度業績】百度上季收入增9%、經調整利潤41億人幣 同勝市埸預期

百度 （09888） （美：BIDU）公布第4季業績，期內收入331億元（人民幣，下同），按年增9%，勝市埸預期的322.28億元，當中百度核心收入增12%至260億元，勝市埸預期的252.65億元；純利約17.15億元，勝市埸預期的13.46億元，非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤約41億元，按年減少41%，但仍勝市埸預期的29.43億元。

百度全年收入1245億元，按年增16%，好過預期的1236.73億元；Non-GAAP淨利潤約188.30億元，按年減14%，但好過預期的175.98億元。

百度自駕計程車服務「蘿蔔快跑」上季提供21.3萬次乘車服務

百度創始人兼首席執行官李彥宏稱，百度去年發展穩健，非廣告業務強勁增長，尤其是百度AI 雲的加速增長。李彥宏提到，百度將AI能力引入到內地傳統產業和公共服務部門，以幫助提高其效率和業務擴展。

李彥宏指出，百度的自駕計程車服務「蘿蔔快跑」（Apollo Go）在2021年第4季度提供約21.3萬次乘車服務，按季幾乎翻番，有助鞏固百度在全球自動駕駛計程車市場的領導地位。李彥宏承諾，未來戰略會致力於技術創新和向綠色經濟轉型。

上季非網絡營銷收入增63%

上季業務方面，百度核心收入為260億元，按年增長12%，當中網絡營銷收入為191億元，按年增長 1%，非網絡營銷收入為69億元，按年增長63%，主要是受到雲及其他人工智能業務的推動。而愛奇藝（美：QIYI）的收入則為74億元，按年下降 1%。

百度稱，12月百度App的月均活躍用戶（MAU）達到6.22億，按年增長14%，日登錄用戶達到82%。

百度去年回購12億美元 「蘿蔔快跑」已擴展到8個城市

百度上季斥資6.15億美元回購，全年回購金額達12億美元。百度又提到，其2021年ESG排名進一步提升，MSCI ESG評級在兩年內上調3次，達到BBB。

「蘿蔔快跑」已擴展到8個城市，包括北上廣深等。此外，百度夥拍吉利控股集團成立的極都汽車已完成A輪融資，募集近4億美元。

截至去年底，百度智能交通綜合解決方案ACE已獲35個城市採用，高於一年前的14個城市，合同金額超過1000萬元。

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