【二手樓價】諗多陣怕走寶　上車客考慮15分鐘即入市

政府放寬按揭保險門檻，吸引不少買家入市，近日東涌區減價盤承接明顯加快，有買家考慮15分鐘，即決定入市。東涌藍天海岸3座高層F室，實用面積388平方呎，一房間隔，向西南，享翠綠山景及沙螺灣海景，原叫價636萬元，終減價21萬元，以615萬元易手，實用呎價約15,851元。

代理透露，買家見上址景致開揚，加上裝修及設備新淨，故即場洽購，買家考慮15分鐘，便拍板以615萬元承接。

資料顯示，原業主於2005年12月以171萬元購入單位，持貨16年，現帳面獲利444萬元，物業期內升值2.6倍。

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