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【快速檢測】Prenetics夥ACON Bio售快速抗原檢測包　Omicron靈敏度近89%、最平60元一包

Hot Talk 16:09 2022/03/01

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【快速檢測】Prenetics夥ACON Bio售快速抗原檢測包　Omicron靈敏度近89%、最平60元一包

正籌備美國SPAC併購上市、鄭志剛有份投資的香港檢測獨角獸Prenetics公布，夥ACON Bio在港推出家用新冠病毒抗原檢測「Flowflex」。Prenetics指，Flowflex經美國食品藥物管理局（FDA）授權作自我測試，對Omicron變種新冠病毒的靈敏度（Sensitivity）達88.9%、對Delta變種新冠病毒的靈敏度達91.2%。

Prenetics 指，由丹麥哥本哈根大學醫院帶領針對46 款快速抗原測試進行的獨立全國臨床靈敏度和特異性研究，Flowflex在研究中達到94%的靈敏度和100%的特異性，在所有測試套件表現最佳。

全民檢測期間據報加入「全民小禁足」4日或8日方案 市民是否可外出買食物未有定案，可見【下一頁】

Prenetics續指，目前香港市場上獲FDA緊急授權使用的快速檢測產品平均售價為120元，為了讓公眾更容易獲得測試套裝，Flowflex低至每套60港元（1包售價為75元，5包售價360元，25包售價1500元），產品已於projectscreen.co以及其他零售渠道包括CitySuper、屈臣氏、萬寧、HKTVmall等發售。

Prenetics 行政總裁兼聯合創辦人楊聖武表示，目標是為香港提供數以百萬計的Flowflex ­­抗原檢測，成為香港市面上獲認可的試劑中價錢最實惠的快速檢測。

重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響（附time code）

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