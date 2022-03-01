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【內房危機】內房業績期緊盯7大點　券商料部份房企不派末期息或降派息率

股市 16:07 2022/03/01

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內房業績期緊盯7大點　券商料部份房企不派末期息或降派息率

內房市場自去年下半年起轉冷，接二連三的違約事件令購房者信心疲弱，房企銷售大倒退。3月是內房業績期，券商富瑞料去年全年房企盈利增長或僅2%，為史上最差，派息率恐削10個百分點。

表外債問題恐促審計收緊，專家：房企有機會3月底前無法公布業績，看【下一頁】

是次業績期有7個關注點，包括再融資及還債計劃、表外債披露、中綫銷售前景、去庫存或資產處置對高負債房企的利潤率影響、國企及優質房企的併購及土儲策略、潛在融資計劃及派息政策。

富瑞表示，去年房企表現或令人失望，料該行覆蓋的18間開發商的核心利潤僅平均增2%，但房企表現的分歧將會更大，料國企及優質房企有強勁盈利增長，尤其是龍湖 （00960） 、潤地 （01109） 及龍光 （03380） 或達雙位數增長。

銀行聯昌證券：7間房企或不派末期息

銀行聯昌證券的預測更悲觀，預期覆蓋的17間房企去年利潤跌16%，為2008年以來最差，當中或有一半房企會不派末期息或降低派息比率，料雅居樂 （03383） 、富力 （02777） 、融創 （01918） 、禹洲 （01628） 、中梁 （02772） 、奧園 （03883） 、世茂 （00813）

富瑞預期，房企債務規模會縮細，但短債比率會更高，平均融資成本或稍微提高，由於今年上半年流動性仍緊張，料大部分民企或削減派息率10個百分點，部分甚至不派末期息，為償還債務及增加土儲預留更多現金，同時今年的銷售目標亦有機會出現高單位數跌幅。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響（附time code）

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港股 富力地產（02777） 雅居樂集團（03383） 龍光集團（03380） 華潤置地（01109） 龍湖集團（00960） 派息 派息比率 世茂集團（00813） 中國奧園（03883）

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