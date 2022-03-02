【樓市熱話】業主口頭加租數月後 即通知一個月後收樓 港男新屋未入伙感無助

不少人在租屋時也會與業主簽一年死約然後再簽一年生約，然而生約的意思是指退租權，只要任何一方給予通知期，便可以單方面終止合約，然而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指死約剛剛才過後，業主不但加租，而且突然告知他下個月要收樓，使他感到十分徬徨，一時間不知要住那裏才好，於是他向網民詢問該怎麼辦才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指，「你本來也是打算在數月後便搬離單位，只不過人家比你更快放「飛劍」罷了！」，「 既然你買了樓便不要拖著別人，你還是乖乖找屋。」，也有人指，「業主給了你一個月的通知期，他並沒有錯。」。

另有網民指，「 既然沒有重新再簽約便很難爭辯了，加租只不過是你們之間的口頭協議，而其餘則應按原租約的條款進行。」。

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責任編輯：關海儀