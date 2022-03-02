  • 20°C
香港時間 : 2022302日 (三) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】業主口頭加租數月後 即通知一個月後收樓 港男新屋未入伙感無助

理財智慧 18:05 2022/03/02

分享：

不少人在租屋時也會與業主簽一年死約然後再簽一年生約，然而生約的意思是指退租權，只要任何一方給予通知期，便可以單方面終止合約，然而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指死約剛剛才過後，業主不但加租，而且突然告知他下個月要收樓，使他感到十分徬徨，一時間不知要住那裏才好，於是他向網民詢問該怎麼辦才好。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【樓市熱話】鍾情租住單位欲買來結緍   業主堅持按市價出售  港男又感不划算浪費數十萬租金 下一頁

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指，「你本來也是打算在數月後便搬離單位，只不過人家比你更快放「飛劍」罷了！」，「 既然你買了樓便不要拖著別人，你還是乖乖找屋。」，也有人指，「業主給了你一個月的通知期，他並沒有錯。」。

另有網民指，「 既然沒有重新再簽約便很難爭辯了，加租只不過是你們之間的口頭協議，而其餘則應按原租約的條款進行。」。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
納米樓 網上討論區 供樓負擔 香港

上一篇文章

【樓市熱話】港男怨父母沒有遠見 寧貪公屋平租願住一世也不欲買樓 最終錯失買樓好時機

下一篇文章

【職場熱話】 公司疫下要節省開支 畢業生月入僅14k 入職未過試用期即被解僱感不甘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】百佳超市全線調整營業時間 部分分店早至下午三點關門（附最新營業時間）
【第五波疫情】百佳超市全線調整營業時間 部分分店早至下午三點關門（附最新營業時間）
【電話卡實名制】電話卡實名登記下月開始 明年2月23日前須完成登記 每人最多登記10張
【電話卡實名制】電話卡實名登記下月開始 明年2月23日前須完成登記 每人最多登記10張
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
受持續防疫措施等因素影響　「外派僱員宜居城市排行榜」中香港急跌19名
受持續防疫措施等因素影響　「外派僱員宜居城市排行榜」中香港急跌19名
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
鄧成波家族再拋售巨額物業　放售駱駝漆中心全幢
鄧成波家族再拋售巨額物業　放售駱駝漆中心全幢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款