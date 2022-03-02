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【樓市熱話】港男怨父母沒有遠見 寧貪公屋平租願住一世也不欲買樓 最終錯失買樓好時機

理財智慧 18:06 2022/03/02

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有人認為公屋租金便宜，即使住一世也不錯，也有人認為有能力應買樓作投資之用，而近日有網民於網上討論區「連登」發文指，明明自己的父母在年輕時有好好努力工作，也有一定的儲蓄可以買樓，然而卻因為沒有遠見，而最終錯失「上車」機會。

樓主指，他父母在年輕時有努力打數份工作養家，而儲下的儲蓄也足夠於偏遠地區買一個細細的單位，然而他指家人沒有遠見，這麼多年只認為公屋租金平，不需要置業，所以現時全家人一直住公屋住了很多年，而直到某個時間點，樓價經已升到一個買不起的地步，而到現時更不可能買樓。

【樓市熱話】夫婦欲置業手持1200萬   心儀海怡半島卻怕舊   欲買啟德新盤又感配套未完善下一頁】 

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「下一代努力一些買樓吧！」，「事實上公屋租金是真的便宜，起碼你現時也有公屋住，若你想買便自己給首期。」，也有人指，「最無遠見便是生下了你，若沒有你的話他們便能有錢買樓了。」。

【延伸閱讀】【公屋裝修】三人家庭租置公屋  花25萬裝修320呎單位  營造和風木系風格  同時顧及長者需要 下一頁

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另有網民指，「其實在香港有公屋便經已是有上流的機會，既然你上一代無做到，你便自己儲錢買，不要怨父母。」。

【樓市熱話】鍾情租住單位欲買來結緍   業主堅持按市價出售  港男又感不划算浪費數十萬租金 下一頁

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責任編輯：關海儀


 

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