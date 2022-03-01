【職場熱話】本被公司取錄 卻因一事沒做好被公司出爾反爾 打工仔感氣憤喊不請也罷

隨著香港第5波疫情爆發，現時政府規定市民需最少打一針疫苗方能進處所，而若未打針，分分鐘連工作也不保，近日有網民於fb專頁「奴工處」發文，指自己最近見工成功並取得取錄通知，然而最近卻因一事而被公司出爾反爾，不被錄用。

樓主指，他最近於線上進行面試並即時得到取錄，而於第二天，那公司老闆以電話聯繫樓主，與其商討薪金、福利、公司架構及工作概要，而之後那老闆問：「你接種疫苗了嗎？」，樓主回答：「未，準備打，上班前會有第一針。」，雙方也達成了共識，然而於第3天，那公司老闆通知樓主指因他要保障員工的工作環境安全，因此樓主不適合公司，最後樓主心想：「這也好，如此反智的公司也不適合我。」。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「快將600萬人也打完第2針，但現時疫情也非常嚴重，你究竟是怎樣想的？」，「若這是公司的先決條件，便應一早先問你。」，也有人指，「難道要讓一位新人使全公司也中招才來後悔嗎？」。

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另有網民指，「所以你應該在自己的履歷表上寫明自己有沒有打針，若公司知道你沒打針，便不會見你，不用浪費大家時間。」。

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責任編輯：關海儀