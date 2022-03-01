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【樓市熱話】鍾情租住單位欲買來結緍 業主堅持按市價出售 港男又感不划算浪費數十萬租金

理財智慧 18:38 2022/03/01

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不知道大家有沒有試過心儀自己所租住的單位並想買下來的經歷呢？最近有網民於網上「香港討論區」發文，指自己朋友租住了一單位數年，然而他愈住愈喜歡，並希望把單位買下來，但那朋友又認為若現時按市價把單位買下，則等於幫別人白供了數年樓，感覺不划算，於是向網民詢問意見。

樓主指他朋友其實有能力買樓，但他因認為租樓方便又喜歡周圍住，所以才會租樓。那朋友現時租住了一單位 3年，而他自租住那單位後，事業發展得十分順利，便認為那單位旺他，加上他現時與女友感情穩定，便打算買樓結婚，而那業主指他朋友可以把單位買下，但價錢則要跟市價，於是樓主的朋友便感覺不划算，因為他租住了3年其實經已用了數十萬，樓主勸他朋友再多看幾間單位，但他看了很多單位後，仍然認為不合適並感到猶豫。

【樓市熱話】夫婦預算600萬  欲於九龍東或新界置業  目標340呎一房單位   新單幢樓VS舊屋苑費煞思量 【下一頁

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 業主知道你住在他那裏，價錢便當然是不會減。」，「若單位變成了凶宅，業主自然會減價。」，也有人指，「要成家立室，很自然便會考慮置業安居。」。

【延伸閱讀】【公屋裝修】三人家庭租置公屋  花25萬裝修320呎單位  營造和風木系風格  同時顧及長者需要 下一頁

    點擊圖片放大
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另有網民指，「事實上他那3年是租樓，現時要跟市價來買樓又有甚麼不划算，業主為什麼要減價賣給你？」。

【樓市熱話】土瓜灣半新盤240呎連平台  業主網售580萬  裝修意外成焦點 「以為係出售佛堂」下一頁

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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責任編輯：關海儀

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