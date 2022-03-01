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【樓市熱話】夫婦欲置業手持1200萬 心儀海怡半島卻怕舊 欲買啟德新盤又感配套未完善

理財智慧 18:37 2022/03/01

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不少人在結婚後也會有買樓的打算，以打造一個屬於小兩口的安樂蝸，而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指因自己與太太手持的資金約有1200萬，最近他們看中了位於港島及啟德的樓盤，但不知道該選擇那一個才好，於是向網民詢問意見。

樓主指他與太太也是在港島上班，一個在中上環，而另一個則在港島東，現時他們看中了位於港島南區海怡半島的3房單位，指若日後有小朋友也會有足夠的空間，而現時多了的房間則可以用作書房，而且也較鄰近於他們一方的家人，然而他認為海怡半島的樓盤有些舊，而且怕會漏水，要花大筆的維修費，他們也有看過啟德的2房新樓盤，但認為周圍的配套未成熟，而且每天上班也要過海，於是樓主向網民詢問該買那裏才好。

【樓市熱話】擁九龍居屋單位欲換南區樓  目標400呎單位 預算700萬   港男心儀5屋苑心大心細 下一頁

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指，「藍灣半島會不會價錢較便宜？」，「若要選啟德倒不如選北角匯那邊。」，也有人指，「老實說1200萬以下若考慮生小朋友，其實選擇也不多，沒有600呎也不夠住，因此你便不要要求樓齡新了。」。

【延伸閱讀】【公屋裝修】 一家三口喜獲派公屋  花33萬裝修380呎單位  全屋走日系風格 半開放式廚房增空間感 【下一頁

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另有網民指，「舊樓、新樓與漏不漏水沒有直接關係，舊料用料好不代表價錢貴，而新樓用料差也不代表價錢平。」。

【樓市熱話】承建商擅自入屋執漏  租客感不滿要求交出匙卡  業主拒絕惹糾紛遭求償 下一頁

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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責任編輯：關海儀

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