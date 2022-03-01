▲ 【抖音母企】字節跳動夥高通開發XR設備 日後旗下Pico產品將採用驍龍Spaces XR

今年MWC2022世界移動通信大會期間，芯片公司高通（美：QCOM）及社交媒體抖音母企字節跳動據報宣布將合作開發 XR （延展實境）設備和軟件，以實現一個全球 XR 生態系統。

高通此前已經聯同多間XR 軟硬件廠商達成合作，例如Facebook 母企Meta的 Quest 2 等 頭戴VR 設備就採用高通 XR 專用芯片。字節跳動在去年曾以 50 億元人民幣收購頭戴VR設備廠商 Pico。

高通CEO：Pico XR產品將搭載高通開發平台驍龍 Spaces XR

高通總裁兼總裁兼首席執行官Cristiano Amon透露，字節跳動旗下Pico未來的 XR 產品將搭載高通的開發平台驍龍 Spaces XR。 Amon 指出，這是一個可能如同手機市場一樣巨大的機遇，尤其是隨著增強現實眼鏡成為每一款智能手機的延伸。

字節跳動首席執行官梁汝波則稱，公司同樣致力於構建賦能開發者和創作者的解決方案。能夠在硬件，軟件和技術路線方面與高通合作，共同為 Pico 開啟一個生態系統令感到非常興奮，非常期待未來搭載驍龍 Spaces XR 開發者平台的 Pico 設備。

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記者：李哲毅