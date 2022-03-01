【MWC 2022】榮耀Earbuds 3 Pro全無線耳機 具溫度監測功能售1,743元

▲ （Honor官方截圖）

世界行動通訊大會（MWC）2022，一連四日在西班牙巴塞羅正式舉行。榮耀（Honor）在會上發布新一代智能手機Magic4，同時發表Earbuds 3 Pro藍牙全無線耳機，除了無耳機線束縛外，更首度植入溫度監測技術，預計售價199歐元（約1,743港元）。

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Earbuds 3 Pro採用藍牙Ver5.2無線連接制式，耳機內備有高精度溫度傳感器，透過AI溫度監測功能，可監測用戶體溫。此外，耳機功能配備自適應ANC主動降噪、VPU骨傳感器及AI語音通話降噪，專利11mm及陶瓷高音雙發聲結構單元等高階全無線耳機規格。

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其他規格部分，Earbuds 3 Pro單耳機重5.1g,，Honor 強調人體工學設計讓佩戴更舒適，耳機以觸控壓力式及滑動操作、開啟主動降噪使用時間6小時（ANC On），配合跟機附有外置充電盒則有24小時電量。

責任編輯：向頌勤

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