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【第五波疫情】煤氣允全港飲食業延緩繳交煤氣費2個月　料1萬個商戶受惠

Hot Talk 15:51 2022/03/01

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【第五波疫情】煤氣允全港飲食業延緩繳交煤氣費2個月　料1萬個商戶受惠

香港第五波疫情嚴峻，政府再度延長限制營業措施兩個月，飲食業更首當其衝。煤氣公司 （00003） 表示，繼2019年後，再度推出「飲食業延緩繳交煤氣費計劃」，由3月1日起，全港各餐飲業經營者均可參加延緩繳交煤氣費計劃，為期3個月。獲成功審批的商戶可將3、4及5月的煤氣費順延至5、6及7月才繳交，預料將有約1萬個商戶受惠。

百佳調整營業時間【下一頁】

煤氣公司現正發信給商戶，預計將於3月中旬前陸續收到。如欲申請者，可填妥信上的回條，電郵、傳真或寄回煤氣公司。若有進一步查詢，可致電煤氣客戶服務熱線2880 6988。

煤氣公司指，集團一直緊密關注事態發展，飲食業是緊密的合作夥伴，必定與業界同舟共濟，共度逆境，因此再度推出「飲食業延緩繳交煤氣費計劃」紓緩燃眉之急，使其現金周轉更加靈活。

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