【ET講股通】孫運喜：反彈關鍵（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股半日反覆偏軟，大市高開26點，早段反覆偏軟，恒生指數半日跌18點，報22694點，成交600億元。恒指尾市抽升近百點，重上22800點水平。騰訊 （00700） 逆市升近2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；香港科技探索 （01137） 升近7%；俄鋁 （00486） 跌逾14%。港股反彈關鍵在哪？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今午3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：21 - 港股今日市況速覽

01：13 - 科技股騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 領市

02：50 - 本港全民強檢、「小禁足」拖累市場氣氛

03：35 - 港股反彈關鍵一：俄烏局勢會否惡化？ 留意和談進展

06：39 - 港股反彈關鍵二：美國聯儲局加息步伐是否有變？ 對股市影響或比戰爭更大

07：55 - 港股反彈關鍵三：新經濟股騰訊 （00700） 可否發威？ 帶動大市上升

09：39 - 觀眾問股：恒基地產 （00012） 現價可以買入嗎？前景如何？上望多少？

13：13 - 觀眾問股：華能國電 （00902） 走勢點睇？咩位可買入？

15：41 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 甚麼價位買入？上望多少？

17：27 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 61元買入可上65元？

21：03 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 會否跌穿100元？

24：38 - 觀眾問股：中海油 （00883） 可入市？仍有上升空間？

27：49 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 23元有貨怎處理？

30：18 - 觀眾問股：瑞聲科技 （02018） 可否重上29.3元買入價？

32：19 - 港股收市市況速報 恒指有條件反彈

36：18 - 潛力股推介：浙江滬杭甬 （00576）

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*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*【按此-附time code】

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恒指全日升48點，收報22761點，大市總成交1149億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股早段一度跌至22600點以下，逼近52周低位，及後倒升重上22900點。新經濟股為主要功臣，騰訊 （00700） 升2.3%，美團 （03690） 、京東 （09618） 、藥明生物 （02269） 亦造好。

俄烏戰局持續，加上本地疫情嚴峻，盛傳月中將實施「小禁足」，是以港股升幅雖然未算大，但已算難能可貴。後市還看以下關鍵：

一、俄烏局勢會否進一步惡化。西方將部分俄羅斯銀行踢出SWIFT，惟原來不涉及能源交易的銀行，無阻俄國能源出口歐洲，加上俄烏持續談判，俱令市場稍為安心。惟俄國軍事行動暫似為「以戰促談」，若談判不順利，俄加大進攻力度，或再次震動市場。

二、開始有市場人士憧憬聯儲局放慢加息步伐，3月加0.5厘的機會甚微。若加息步伐放緩，有利股市企穩。後市緊盯儲局主席鮑威爾國會作證。

三、新經濟股顯著反彈，騰訊陰陽燭形成「早晨之星」的反轉形態，或反映監管消息逐步獲市場消化。

潛力股可留意公路股滬杭甬 （00576） ，市盈率未夠9倍，股息率達6厘。技術走勢呈頭肩底，待考驗右肩底部或多條平均線匯集的6.9元水平，再上車未遲。

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