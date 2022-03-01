受持續防疫措施等因素影響　「外派僱員宜居城市排行榜」中香港急跌19名

根據全球外派人力資源顧問機構ECA International最新發布的宜居城市排名，包括香港在內的多個亞太地區的城市受持續的封閉措施影響，導致它們在宜居城市的排名中出現下降。香港的排名較去年下跌19位，目前於排行榜中排第77位。

ECA International 亞洲區域總監關禮廉指出：「香港在最新的宜居城市排名中顯著下挫，部分原因是因為香港加強了對本地新聞及媒體的審查，因而影響了整體宜居分數中『新聞及媒體自由』方面的評分。與此同時，許多去年排名較香港低的地區都放寬了與新冠疫情相關的社交距離限制，導致它們的全球排名上升並超越香港。」

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ECA每年11月進行的地區津貼調查，通過客觀分析一系列的生活環境因素，評估全球超過490個地區的整體生活質素。該評分系統幫助企業制定合適的津貼計劃，以補償僱員派駐海外所面對的生活環境差異。評估的生活環境因素包括：氣候、醫療服務、住房及公用事業、自然現象、隔離程度、社交網絡與娛樂設施、基礎建設、個人安全、政治環境，以及空氣質素等。部分評估因素的評分將視乎僱員的原屬地而各有不同。

地點 國家 2021-22 排名 2020-21 排名 1. 新加坡 新加坡 1 1 2. 威靈頓 紐西蘭 2 2 3. 大阪 日本 3 3 4. 東京 日本 3 3 5. 哥本哈根 丹麥 3 6 6. 名古屋 日本 6 3 7. 伯恩 瑞士 6 14 8. 橫濱 日本 8 6 9. 燕豪芬 荷蘭 8 17 10. 斯塔萬格 挪威 10 10 11. 布里斯本 澳洲 10 12 12. 哥德堡 瑞典 10 12 13. 阿德萊德 澳洲 10 14 14. 烏德勒支 荷蘭 10 14 15. 悉尼 澳洲 10 21 16. 阿姆斯特丹 荷蘭 10 21 17. 海牙 荷蘭 10 21 18. 日內瓦 瑞士 10 27 19. 都柏林 愛爾蘭共和國 10 37 20. 奧胡斯 丹麥 20 10

關禮廉表示：「儘管新加坡的宜居評分因嚴格的封城措施，及日漸增加的網絡審查而出現下跌，但新加坡仍能從紐西蘭威靈頓及多個日本城市中脫穎而出，繼續成為全球最適宜東亞外派僱員居住的地點。這意味著，新加坡與位列第二及第三名宜居城市之間的差距收窄，但由於新加坡在其他方面，包括國際學校教育、基礎建設，以及住房等方面取得出色的分數，令新加坡繼續穩奪榜首之位。」儘管新加坡今年出現跟香港相似的情況，其整體宜居程度的分數有所下跌，但依然是最適合東亞外派僱員居住的地點。

另外，受新冠疫情影響，不少其他亞洲城市的排名都在過去12個月顯著下降。關禮廉表示：「澳門仍是其中一個採取最嚴格封鎖措施的城市，其排名在過去12個月內下跌了30位。同樣地，為遏止疫情擴散，不少採取大規模防控措施的印度城市排名都有所下降，情況與不少中國內地城市相似。目前，多個內地城市仍暫停來往其他國際城市的直航班次，持續處於封閉的狀態。」

台北成為今年宜居城市排行榜中跌幅最大的地點，急跌31名，與香港並列第77位。關禮廉解釋：「台北通常在全球最宜居城市前50名中佔一席位，但今年卻出現顯著跌幅，部分原因是源於受疫情防控措施的持續影響，導致人們減少進行休閑娛樂活動。與此同時，隨著居住於台北的外派人員數目不斷上升，導致房屋供應短缺，令台北出現住房危機。幸好對外派人員而言，房屋供應短缺的情況預計不是長期的趨勢，一旦與疫情有關的限制開始放寛，台灣的分數有望再次回升。」

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關禮廉表示：「儘管不少亞洲地區的排名都受新冠疫情及相關的防控措施影響而出現下跌，但仰光的排名下挫卻源於一個截然不同的原因——其軍政府去年發動政變並重新執掌緬甸政權。因此，今年多個評分的範疇都出現重大變動，包括個人安全、社會政治局勢、媒體自由，以及商品及服務的可用性等。然而，與最新排名中的普遍情況不同，緬甸的情況恐怕並非只是短期趨勢，無法在不久的將來自行實現調整。」

亞洲地區排名的下跌趨勢同時亦包括中國內地城市，其排名均有所下降。當中，上海為排名最高的內地城市，位列第117位，而鄭州則錄得最大跌幅，下降14位至排名第194位的最宜居城市。

關禮廉解釋：「鄭州名次大跌的部分原因與其在2021年遭受洪水嚴重破壞有關。然而，與其他內地城市一樣，其排名下跌的主因也是由於為了遏止疫情蔓延而持續實施的防疫措施，當中包括一些全球最嚴格的入境政策。與此同時，內地對通訊方面實施進一步規管，例如限制外派人員瀏覽海外熱門網站，這也反映在我們的評核中，因而導致排名出現下降。」

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