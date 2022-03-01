【創科人才】香港科技園首屆「T2: 創科人才薈」3月10日開鑼 　職業博覽提供逾2,800個職位

▲ 香港科技園公司將舉辦全港首屆「T2: 創科人才薈」（「T2」），並以「香港創科職業博覽2022」作為頭炮活動，透過計畫進一步協助吸納創科人才。

面對科技急促發展，產業數碼化成為大趨勢，香港對創科人力的長遠需求正進一步上升。香港科技園公司（科技園公司）宣布，為壯大香港創科人才庫，該企將舉辦全港首屆「T2: 創科人才薈」（「T2」），並以「香港創科職業博覽2022」作為頭炮活動，透過計畫進一步協助吸納創科人才。

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科技園公司宣布，為期一個月的「T2」即將於3月10日開鑼，並以「香港創科職業博覽2022」作為頭炮活動，屆時將有逾270間科技公司參與，合共提供超過2,800個職位。

此外，「T2」也會涵蓋「深科技培訓」、「創新思維工作坊及創意比賽」，以及「技能升級系列」（金融科技）三個重點人才培訓項目，為處於不同事業發展階段的本地及海外人才、來自不同界別的專才，以至擁有不同背景的年青學生，提供職涯發展的新導向。

「T2: 創科人才薈」的重點活動一覽：

香港創科職業博覽2022 （2022年3月10日至16日）

博覽以一個全方位平台，匯聚來自香港、大灣區和全球具備不同視野、經驗、文化及行業背景的人才，連繫各地的創科夥伴和行業翹楚，盡享創科就業機會。

深科技培訓（2022 年3 月 12日、19日及26日）

提供獲行業認可的培訓，讓參加者掌握人工智能和深度學習的技能，參加者更可獲安排在香港科技園園區公司實習及工作。

創新思維工作坊及創意比賽（2022 年3 月 11日至18日）

參加「創新思維工作坊及創意比賽」，利用創意及科技，創作以淨零排放和關愛銀髮族為主題的點子，更有機會贏取高達HK$10,000現金獎。

技能升級系列（金融科技）

2022 年3月18日：細談香港與大灣區的信用風險新生態

講者將以金融科技行業為範例，與參加者一同探討信用風險管理的傳統方法和應對各種風險的最新趨勢。

2022 年4月14日：NFT及元宇宙之無限商機與挑戰

金融科技資深企業家為參加者拆解NFT（非同質化代幣）和元宇宙的商業應用和面對的挑戰。

欲知更多活動資訊及詳細，可【按此】查閱。

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責任編輯：曾曉汶