【內房危機】表外債問題恐促審計收緊　專家：房企有機會3月底前無法公布業績

自房地產市場出現流動性緊張，內房的「表外負債」問題備受關注，雖然市場開始傳出併購、內地資產管理公司入局的消息，為房企紓壓，但近年房企滙報及經調整表外債後的負債率差距持續擴大，還債壓力或較預期嚴重，勢促使審計收緊，房企有機會無法如期公布業績。

住建部：將堅決處置房企因債務違約引發的延期交付風險，看【下一頁】

滙報及經調整負債率差距擴大

據瑞銀統計68間開發商的數據顯示，截至去年6月止，滙報的負債率為87%，計及表外債後，負債率升至147%，中間相差60個百分點，較2018年底的44個百分點為大。瑞銀中國/香港房地產投資研究主管林鎮鴻稱，因表外債和恒大 （03333） 問題，料審計師會收緊開發商的審計，房企或被要求披露更多表外債，或出現審計師辭職，對股債有負面影響，或趕不及3月底前發業績，造成停牌。

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武估計，債務中有10%至20%屬表外並不出奇，部分甚至可能佔總債30%至40%。

中央自2016年首次提出「房住不炒」後，各地開始出台限購、限售、限價、限貸等調控措施，但土地市場仍熾熱，房企續以高槓桿買地，由於銷售行先收入及盈利兩年，對利潤的影響出現滯後。

內地最大風險是政策風險

若說2015年至2018年為行業高周轉期，2020年則步入平穩發展期。ASTERA基金經理鍾俊賢指，「內房最大風險是政策風險，轉向時不收油就會一直影響盈利」，當時房企認為行情未完，但中央又不希望過度槓桿，便促使許多聯營公司出現、或利用合資公司及子公司推出私募債。」

2020年下半年中央調控加辣，融資「三道紅綫」成為行業緊箍咒，個別房企利用非併表公司融資，或採用明股實債等方式，以調節利潤，但隨行業急轉直下，出現各大信用事件，隱藏債務成為一大隱憂。

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