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【烏克蘭戰爭】滙豐HSBC據報已就歐美對俄羅斯制裁發內部通告　集團在俄年收僅1500萬美元

Hot Talk 15:35 2022/03/01

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外電引述一份英國滙豐HSBC （00005） 2月27日發出的內部通告，內容有關集團員工應如何實施新的對俄全球制裁，提到只要一間實體由被制裁人士直接或間接持有50%或以上，就會被禁止交易。

報導指出，在該份題為「所需採取的行動」之通告中，滙豐對員工表示，英國金融制裁執行辦公室（Office of Financial Sanctions Implementation）已批准停止涉及俄羅斯外貿銀行（VTB）和其某些英國子公司的特定交易，該通告亦有提及英國、歐盟及美國的其他對俄企業制裁。

通告又指，根據美國的制裁，被制裁人士直接或間接持有50%或以上的實體，無論是否在制裁名單上，都一律被禁止交易。

滙豐拒絕對報道置評，集團目前在俄羅斯有約200名僱員，在俄年收入1500萬美元，只佔其全球年收入500億美元極少比重。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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