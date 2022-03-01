【俄烏局勢】Elon Musk回應求助 SpaceX星鏈已送抵烏克蘭

為了回應烏克蘭政府官員的請求，美國太空探索公司SpaceX創辦人Elon Musk宣布提供一批 SpaceX旗下「星鏈」(Starlink)衞星網絡服務後不到48小時，已於運抵烏克蘭。

烏克蘭副總理兼數碼轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在社交平台Twitter上載一張照片，內容是一輛卡車上的有幾箱星鏈設備。隨後Elon Musk回覆道「不客氣」。

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俄羅斯上周入侵烏克蘭，烏克蘭遭到網路攻擊，網路服務受阻，在一次疑似網路攻擊導致中斷網路服務後，費多羅夫周六（26日）在Twitter發文，請求Elon Musk提供星鏈服務。

不過，多倫多大學公民實驗室計畫的高級研究員John Scott-Railton警告，這些設備可能成為俄羅斯空襲目標。他指出，倘若俄羅斯控制烏克蘭領空，那星鏈用戶上傳的數據將提供信號。

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責任編輯：黃苑筠