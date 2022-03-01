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【港元滙價】港滙跌至27個月低位、1個月HIBOR連升5日　瑞穗張建泰：港滙料跌向7.85

Hot Talk 15:22 2022/03/01

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【港元滙價】港滙跌至27個月低位、1個月HIBOR連升5日　瑞穗張建泰：港滙料跌向7.85

本港第五波疫情未見頂，加上全民檢測禁足憂慮，外資機構接連調低本港經濟預測，港滙亦走低。港元曾低見7.8166，為2019年12月以來最弱。分析預期，港滙將跌向7.85水平。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰認為，港元走弱與美國聯儲局即將加息有關，而金管局於2月停發外滙基金票據，相信是當局不想再在市場抽走流動性，避免港元拆息（HIBOR）升得太快，進一步影響經濟，故預示港滙會跌向7.85。

與樓按相關的一個月HIBOR升至14月高

港元拆息個別發展，與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升2.23點子至0.22304厘，是2020年12月28日後最高。

美銀指最悲觀疫情次季才見頂【下一頁】

隔夜拆息則跌4.43點子至0.06607厘；1星期拆息跌2.67點子至0.11696厘；2星期HIBOR跌0.08點子至0.14595%。

長息方面，3個月拆息跌0.29點子至0.43506厘；6個月拆息升0.43點子至0.64262厘；12個月期拆息升1.55點子至1.08423厘。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

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