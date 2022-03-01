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【樓市熱話】港男欲以家人綠表抽居屋 惟父子關係差感難同住 考慮買私樓又怕過不了壓測

理財智慧 18:36 2022/03/01

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香港樓價一直居高不下，因此不少居住於公屋的人，也會考慮用綠表抽居屋，以用相宜的價錢購得一單位，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己有一筆資金打算用來置業，然而他不知道該用現時居住的公屋來抽居屋好，還是直接買私樓好，但他又怕以自己的月入未必能過到壓力測試。

樓主經歷：

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【樓市熱話】與友人一同夾租租屋預算18k   計劃2年後移民望多儲錢    目標租東涌或白石角樓 下一頁

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「若要填父親的名字則經已不用考慮了。」，「你自己一個人很難能過到壓力測試。」，也有人指，「即使你能用綠表抽到居屋，你還是要跟父親一同居住，沒有分別。」。

另有網民指，「用綠表抽居屋即使抽到，你以後結婚也沒有地方住。」，「自己找一個老婆，然後一同買私樓吧！」，

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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責任編輯：關海儀

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