▲ 【屈臣氏】屈臣氏：3月上半月送貨上門服務有所延遲 設WhatsApp查分店營業時間

繼萬寧暫停部分門市營業，長和 （00001） 旗下百佳、屈臣氏也因應香港第五波疫情調整營業時間。屈臣氏在社交平台表示，門市分店會繼續維持服務，但店舖營業時間或根據疫情而不定時更改，設下WhatsApp Chatbox 供市民向屈臣氏分店店長查詢。

屈臣氏續指，屈臣氏網店因應物流情況嚴峻及人手非常緊絀，3月1日至16日原定送貨上門服務會有所延遲，會於出貨前經SMS通知顧客更新時間。公司續指，網店現時送貨上門已額滿，會繼續為您提供網購店取、屈臣氏網店APP「特快送」，每日下午2點前落單，最快即日送達指定地址。

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