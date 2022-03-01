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【樓市熱話】港男欲置業預算1000萬 目標2房單位樓齡20年下 考慮荃灣西及港島又怕資金不足

理財智慧 18:34 2022/03/01

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置業是一件人生大事，因此在買樓前必需要好好考慮清楚，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己朋友最近打算買一個2房，樓齡20年以下的單位，然而資金預算不算太多，因此在地區的選擇上有不少限制，他指現時因資金問題，不會考慮荃灣西及港島，最後他向網民詢問該買那裏才好。

樓主經歷：

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【樓市熱話】業主手持3單位價值2700萬   出租2單位每月租收3萬多  只夠交入息稅   嘆收租回報少仍需工作 下一頁

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「若在藍田買，可以買到5百多呎的單位，但樓齡則有30年。」，「 現在拿一千萬去買樓也叫沒有甚麼選擇嗎？不是吧？」，也有人指，「可以考慮奧運的凱帆軒，一千萬應該可以買到的，柏景灣、海桃灣及浪澄灣則要看看有沒有中層戶主急放，說不定可以「執到死雞」」。

另有網民指，「 藍田的匯景或麗港城也不錯，匯景是鐵上蓋而麗港城則在山下自成一角較寧靜，也有較多海景單位，你自己考慮吧。」。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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責任編輯：關海儀

 

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