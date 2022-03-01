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【滙豐控股5】滙豐傳停止參與 涉及俄羅斯銀行交易

股樓投資 17:18 2022/03/01

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俄烏事件未有化解跡象。在俄羅斯亦有份營運業務的滙豐(00005)近日傳出正準備應對西方國家向俄羅斯實施的全球制裁行動。外電引述公司日前發出內部通告，提及因應英國監管通告要求，員工需要結束和俄羅斯VTB銀行和其英國分支的部分交易。該通告又指，只要一間實體由被制裁人士直接或間接持有50%權益或以上，就一律被禁止交易。滙豐周二收報54元，跌0.1%。

【滙豐控股5】一文看盡滙豐恒生績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

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現時，滙豐旗下俄羅斯業務員工約200名，毎年貢獻收入不足1,500萬美元。在去年公司500億美元收入中佔了一個極少的比重。

【第五波疫情】傳港府評估是否暫停公共交通 九巴母企偏軟港鐵見一年低位  詳情請看【下一頁

另外，滙豐本港業務營運續受疫情影響。公司宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，8家分行包括128皇后大道中分行及卓越理財中心、香港仔中心分行、太古城中心分行及卓越理財中心、香港總行大廈分行、商業客戶服務中心及卓越理財中心、美孚新邨分行及卓越理財中心、沙田廣場分行及卓越理財中心、大有街分行、荃灣西分行及卓越理財中心，由即日起暫停服務，直至另行通知。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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