【滙豐控股5】滙豐傳停止參與 涉及俄羅斯銀行交易

俄烏事件未有化解跡象。在俄羅斯亦有份營運業務的滙豐(00005)近日傳出正準備應對西方國家向俄羅斯實施的全球制裁行動。外電引述公司日前發出內部通告，提及因應英國監管通告要求，員工需要結束和俄羅斯VTB銀行和其英國分支的部分交易。該通告又指，只要一間實體由被制裁人士直接或間接持有50%權益或以上，就一律被禁止交易。滙豐周二收報54元，跌0.1%。

【滙豐控股5】一文看盡滙豐恒生績後 大行最新評級和目標價 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

現時，滙豐旗下俄羅斯業務員工約200名，毎年貢獻收入不足1,500萬美元。在去年公司500億美元收入中佔了一個極少的比重。

【第五波疫情】傳港府評估是否暫停公共交通 九巴母企偏軟港鐵見一年低位 詳情請看【下一頁】

另外，滙豐本港業務營運續受疫情影響。公司宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，8家分行包括128皇后大道中分行及卓越理財中心、香港仔中心分行、太古城中心分行及卓越理財中心、香港總行大廈分行、商業客戶服務中心及卓越理財中心、美孚新邨分行及卓越理財中心、沙田廣場分行及卓越理財中心、大有街分行、荃灣西分行及卓越理財中心，由即日起暫停服務，直至另行通知。

同場加映 【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機