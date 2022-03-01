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【二手樓價】納米樓繼續冧　業主無奈斬纜　低估價一成沽　4年實蝕8%

股樓投資 15:31 2022/03/01

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政府再度放寬按保門檻，加上經濟前景未明，納米樓狂熱持續減退，令業主要以低市價出售單位。美聯物業范浩軒說，鰂魚涌君豪峰高層N室單位，實用面積216平方呎，開放式間隔，日前以553.8萬元易手，實用呎價約25,639元。代理透露，業主急售物業，上址銀行估價約615萬元，換言之，業主低估價約一成賣樓。

據了解，買家為年輕用家，鍾情屋苑樓齡淺，而且交通方便，單位樓價吸引，故拍板入市作上車，並擬作結婚自用，建立安樂窩。

資料顯示，原業主於2018年5月以約575.1萬元購入上述物業，現轉手帳面蝕讓約21.3萬元，若連使費計，料蝕逾40萬元，即貶值8%。

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撰文 : 黃卓賢

美聯物業 鰂魚涌 納米樓 君豪峰

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