【盈警|5G股】京信通信逆市大跌16%　發盈警料去年虧損擴大至約5.9億元

▲ 【盈警|5G股】京信通信逆市大跌16% 發盈警料去年虧損虧大至約5.9億元

京信通信 （02342） 發盈警，預計去年度虧損將錄得約5.9億元，較2020年度虧損則錄得約1.9億元有所擴大。京信通信現插16.8%，報1.59元，創2019年6月新低。

公司解釋，去年度錄得綜合虧損主要是因為2021年全球疫情影響了應收賬的可收回性，而電信行業技術發展迅速，導致存貨過時陳舊呆滯的存貨計提撥備, 因此公司應收賬及存貨撥備（非現金流）方面等費用大幅增加。

另外，隨着5G進入縱深建設階段，公司為了推出的5G網絡及提升5G新產品的競爭力，相應增加研發活動之相關投入，導致研發成本有所增加。

京信通信指，去年度之經營活動所產生之現金流量預期為淨流入，而2020年度經營活動所產生之現金流量為淨流出，表示整體資金流動性及償付能力良好，融資費用跟2020年度比較亦顯著有所減少。

業務方面，自2021年下半年起，中國國內天線產品及海外網絡產品之銷售有明顯增長，尤其是 中標中國國內三大運營商基站天線集採項目。另外，公司非全資附屬公司ETL Company Limited於老撾之運營商，去年度之營運收入亦有大幅增長。

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編輯：姚卓然