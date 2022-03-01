【烏克蘭戰爭】申請加入歐盟 8國促即批候選國（第二版）

俄羅斯和烏克蘭戰爭持續，俄羅斯力圖烏克蘭保持中立不加入西方陣營。烏克蘭總統澤連斯基周一（28日）正式簽署加入歐盟申請，8個歐盟成員國同日呼籲立即給予烏克蘭候選國地位。歐盟委員會主席馮德萊恩早前曾表示希望烏克蘭加入，但暗示不會立即加入，過程需要將烏克蘭和歐盟市場整合。

（第二版更新俄羅斯立場）

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對於烏克蘭申請加入歐盟，俄羅斯指歐盟不是軍事集團，故不涉及戰略安全問題。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社交媒體Facebook上表示，正式申請加入歐盟，烏克蘭總統辦公室副主任Andrii Sybiha亦在社交媒體Twitter上確認，並指烏克蘭總理和國會主席亦簽署一份聯合聲明。澤連斯基敦促歐盟按新特別程序（new special procedure），立即批准烏克蘭加入，但他未透露程序詳情。

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目前烏克蘭並非歐盟成員候選國。8個中歐及東歐成員國周一發表公開信，呼籲歐盟成員國立即給予烏克蘭候選過地位，並開啟成員資格談判。8個國家分別為保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克及斯洛文尼亞。

《衛報》引述澤連斯基報導指，他認為烏克蘭的目標是與所有歐洲民眾一齊，最重要的是平等。澤連斯基相信結果是公平的，亦是烏克蘭應得的，強調一切皆有可能。

澤連斯基上周六（26日）曾在Twitter上透露，曾與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）商討，認為是結束長期討論並決定讓烏克蘭加入歐盟的關鍵時刻。米歇爾回應表示，仍在擬定進一步具體措施，但指烏克蘭及其民眾是歐盟的家人。

烏克蘭外交部駐歐盟代表Vsevolod Chentsov透過社交平台Twiiter表示，已把澤連斯基簽署的申請書交予法國駐歐盟大使Philippe Léglise-Costa，稱申請已登記，審批過程已開始。

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馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周日（27日）接受訪問時表態，希望烏克蘭加入歐盟。惟馮德萊恩暗示烏克蘭不會立即加入，談判過程將涉及整合烏克蘭及歐盟市場，並指兩者在能源等領域合作密切。歐盟過去亦一直強調，成為歐盟成員過程複雜，不會一蹴而就。

根據歐盟規定，一個國家若要成歐盟成員國，必需滿足指定條件，如擁有自由市場經濟﹑穩定民主及接受所有歐盟法例與歐元。申請其後轉交至歐洲理事會，再請求歐盟委員會審批。若歐盟委員會審批通過，歐洲理事會需一致同意正式協商框架，讓申請國及歐盟官員商討加入。

歐盟目前有5國仍在審批加入申請，分別為阿爾巴尼亞（Albania）﹑黑山（Montenegro）﹑北馬其頓（North Macedonia）﹑塞爾維亞（Serbia）及土耳其（Turkey）。

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責任編輯：李俊儀