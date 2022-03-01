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【新股IPO】SPAC公司香港匯德收購遞交上市申請 發起人包括陳德霖曾璟璇

股樓投資 15:56 2022/03/01

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再有特殊目的收購公司（SPAC）遞交上市申請。由金管局前總裁陳德霖、渣打銀行大中華區前主席曾璟璇，以及前行政長官曾蔭權幼子曾慶淳有份創立的巨溢有限公司發起的香港匯德收購，此為第8家申請在港上市的SPAC，獨家保薦人為海通國際。

【阿里巴巴9988】一文看清阿里巴巴公布上季業績後大行評級【見下頁】

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同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

根據香港匯德收購初步招股資料顯示，公司擬專注於在持續性及公司治理方面具備競爭優勢，並在大中華地區設有營運或預期設有營運的金融服務或科技公司。陳德霖、曾璟璇及巨溢分別持有公司約51%、32%及17%。

【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？【見下頁】

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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特殊目的收購公司（SPAC） IPO 港股

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