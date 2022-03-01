【人幣定存】人民幣突爆劈息浪 半年最高2.8厘倒數

▲ 人民幣突爆劈息浪，今天有3間中小行減息。

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

追息族注意！3月開局，人民幣突爆減息浪，今天（3月1日）暫有3間中小行減人民幣定期存款息，包括建行亞洲昨加完今卻減，華僑永亨及大眾銀行更連續兩天劈息。而素來打高息牌的集友，亦預告旗下6個月享2.8厘，將於明天（2日）到期，暫無意再順延優惠。

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

專家拆解，3大主因料港銀掉頭降息，包括：（1）人民幣資金池充裕，金管局剛公布1月份人民幣存款，乃自7年以來再度破萬億元（人民幣，下同），達10,959億元，按月急升18.2%，更創11年以來最大單月升幅；（2）自從人民幣變避險貨幣後，滙價保持高企，提早反映兩會行情爆小陽春；（3）離岸拆息急回，月結因素後，今天隔夜息由3厘急回至不足1.5厘，僅兩個月或以上拆息高企在3厘或以上。

此外，甫踏入3月的降息潮，尚幸華僑永亨維持1年享2.8厘，跟富邦齊膺高息王。半年期是集友和富邦同為2.8厘居首。3個月則以富邦2.8厘稱王。冠全城的息率，是南商及富邦的7天年息有13.88厘。另一方面，今天僅上商逆市微加3個月、半年及1年0.05厘，目前最高息是1年的2.35厘。

本港人民幣存款再破萬億元兼創紀錄 按月升18.2%【下一頁】

華僑銀行經濟師謝棟銘認為，人民幣繼續受益於避險情緒，兌美元挑戰6.3高位。而中國10年期國債收益率上周先漲後跌，在避險需求推動下，從2.85厘的高點回落至2.8厘。

謝棟銘解釋，內地國債收益率快速上漲的主要原因，是受六大行下調廣州房貸利率20個基點後，市場對寬信用預期上升的影響。不過，隨着烏克蘭危機快速惡化，並最終演變成全面戰爭，國債在避險情緒支持下重新走高。短期內，寬信用預期和避險情緒兩大勢力將繼續角力，並繼續支持國債收益率窄幅波動。



謝氏說，貨幣市場方面，央行上周通過公開市場操作為貨幣市場淨注入7,600億元。近期靈活的流動性操作，顯示中央對穩定經濟的大方向不變。

謝棟銘補充，市場關注本周的兩會，憧憬內地推出更多宏觀刺激政策。中國財政部長在上周新聞發布會上表示，相較於2021年，今年將推出更大規模的減稅降費政策。總體來看，料內地今年經濟增長預期大概率在5%至5.5%之間，短期內可能不會受到烏克蘭危機惡化影響。

更多【高息定存】文章

相關新聞：【美元定存】美元定存最高8.5厘 花旗仍料聯儲局3月加息0.5厘

【人民幣定期存款】人民幣定存最高13.88厘 3大小行鬥搶存

【加拿大定期存款】加元定存高息王享12厘 花旗料周三加息0.25厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源