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【美元定存】美元定存最高8.5厘 花旗仍料聯儲局3月加息0.5厘

15:08 2022/03/01

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專家對美國於3月會否重手加息0.5厘呈大分歧，短線繫於俄烏何時停火。

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甫踏入3月，港銀續搶美元定期存款，今天（3月1日）暫兩間大小行加息，令破頂息再現，包括星展微加3個月及半年0.05厘，新息率分別報0.45厘及0.65厘。富邦則新推3個月、半年及1年皆享0.88厘。

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

美國3月17日加息似無懸念，但市傳聯儲局已為雙倍加息急降温，毋須重手勁加0.5厘，因應俄羅斯入侵烏克蘭，只上調0.25厘。既然後市暗湧多，對美元有需求者，專家建議宜先開立短期定期存款，例如7天短存，好處是可因應美國加息步伐及地緣政局而靈活調動閒資，畢竟港銀料會緊貼美國的加息進程，而相應調升定存息。

事實上，大小港銀自去年底起已偷步鬥搶美金，猛加美元定存息。近期6行爭相出招，包括信銀國際、工銀亞洲、上商及交銀香港等鬥加不同存期年息。最矚目的是主戰場屬長息，星展於2月15日勁加1年0.25厘，新息率重上1厘大關，跟招商永隆看齊，但未幾已被華僑永亨的1.15厘超越。惟高處未算高，信銀國際於上周突推1.28厘，頓變高息王。

人民幣定存最高13.88厘  3大小行鬥搶存【下一頁

不過，論及超高息，眼下7天短存高息選擇多，中銀香港 （02388） 及富邦齊為5厘，滙豐（HSBC）有5.5厘，集友及南商俱報6厘。冠絕全城是恒生 （00011） 8.5厘，如以存款上限200萬港元計，可速賺約3,260港元利息，惟未計兌換的買賣差價。而3個月以富邦的0.88厘居首。半年則呈雙冠，集友及信銀齊為2.9厘。1年是信銀國際的1.28厘稱王。

展望美元走向，因歐元佔美滙指數逾半比重，烏克蘭危機料重創歐洲，歐元轉弱變相利好美元。據花旗最新預估，仍料聯儲局今年加息5次，最快於3月重手加0.5厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪昨回應本報查詢指，暫維持美國今年開始加息5次的預測，3月料加息50 個基點，然後在5月、6月、9月和12月4次加息，每次25個基點（即2022年共加息150基點或1.5厘），且預計2023年將進一步加息3次，意味2023年底政策利率為2.25厘至2.5厘。

高盛上調美通脹預測至3.7%  料年內加息7次【下一頁

此外，外電引述美銀證券預警，俄烏危機引發滯脹，美股牛市恐告終，熊市來臨。業界指，避險族欲博美股急插再勁彈的風險大，倒不如現金為王，開立短存先賺息。

廖嘉豪補充，美國1月CPI按月上漲0.6%，按年上漲7.5%，隨着能源成本走高，2月份可能進一步上漲。然而，通脹風險仍然上行，因為供應鏈問題可能持續更長時間，這意味着聯儲局或採更激進的政策利率。 

廖嘉豪又表示，如果通脹繼續走強，在連續會議上繼續加息的爭議性或較少，這意味着2022年加息6次或7次、每次25個基點並非不可能的結果。且預計6月宣布縮減資產負債表，從7月開始縮減，幅度為每月250億美元，並在3個月內增加至750億美元，風險在於可能提前至5月或6月已開始縮表。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

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