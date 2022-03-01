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【搶購潮】超市動態清零　百佳網店現「人龍」　逾3000多人輪候進店囤糧

股市 14:46 2022/03/01

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本港疫情持續升溫，港府將於本月推出全民檢測，據指期間可能會實施「禁足令」，亦有可能會暫停公共交通。市場消息四起，加上各人超市商店也調整營業時間，導致人心惶惶，多區出現搶購潮，百佳除門市的「應急食品」等幾乎被搶購一空，網店也出現「人龍」。

本網於下午2時左右瀏覽百佳網店時，發現有3000多名顧客正在輪候進入網店內，等待時間約15分鐘。同時，網店指，未來12天的送貨日期已滿額。

雖然有食品供應商表示目前到港的貨源穩定，但市民仍紛紛先到超市囤糧，即食麵、罐頭等「應急食品」搶購一空不在話下，雞蛋、冰鮮新鮮肉類、蔬菜等食品也僅餘少量。

【開市追揸沽】俄烏局勢未穩 業績潮找機遇（附time code）

相關文章：【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）

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【全民檢測禁足】港府據報研全民檢測期間停公共交通　港鐵首削繁忙時段班次

【第五波疫情】全民檢測期間據報加入「全民小禁足」4日或8日方案　市民是否可外出買食物未有定案

超市 疫情 百佳

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