【搶購潮】超市動態清零　百佳網店現「人龍」　逾3000多人輪候進店囤糧

本港疫情持續升溫，港府將於本月推出全民檢測，據指期間可能會實施「禁足令」，亦有可能會暫停公共交通。市場消息四起，加上各人超市商店也調整營業時間，導致人心惶惶，多區出現搶購潮，百佳除門市的「應急食品」等幾乎被搶購一空，網店也出現「人龍」。

本網於下午2時左右瀏覽百佳網店時，發現有3000多名顧客正在輪候進入網店內，等待時間約15分鐘。同時，網店指，未來12天的送貨日期已滿額。

雖然有食品供應商表示目前到港的貨源穩定，但市民仍紛紛先到超市囤糧，即食麵、罐頭等「應急食品」搶購一空不在話下，雞蛋、冰鮮新鮮肉類、蔬菜等食品也僅餘少量。

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