  • 25°C
香港時間 : 2022301日 (二) 15:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】美銀降香港今年GDP預測至1.6%　最悲觀疫情次季末才見頂、全年經濟僅增0.2%

宏觀解讀 14:44 2022/03/01

分享：

【香港經濟】美銀降香港今年GDP預測至1.6%　最悲觀疫情次季末才見頂、全年經濟僅增0.2%

本港第五波疫情未見頂，多家機構先後調低今年本港經濟預測。美銀指，香港經濟在疫情下情況嚴峻，即使政府已公布規模較預期大的財政紓困措施，該行仍決定調低香港今年經濟預測，由2.2%降至1.6%，最悲觀情況為增長0.2%。

新世界鄭志剛：港人擅長打「逆境波」經濟有條件V型反彈【下一頁】

美銀指，香港首季經濟料收縮1.1%，消費按年跌3%，因本土經濟活動及市場情緒受重擊，但國際貿易蓬勃料可避免香港經濟出現像2020年般的急跌。該行稱，防疫限制會對零售、酒店、娛樂、餐飲及建築相關行業造成影響，勞工市場及個人收入亦會衝擊。

美銀：每月居民淨流出料佔人口約2%至3%

最悲觀情況方面，美銀預期疫情會到第二季末才見頂，意味疫情對經濟衝擊持續更久，下半年消費復甦步伐料緩慢，令全年經濟僅增0.2%。美銀又指，香港居民淨流出數目升至歷史高位，若第五波疫情持續更久，每月居民淨流出料佔人口約2%至3%，對於本土消費及服務構成影響。

大摩再降本港GDP增長預估至1%【下一頁】

至於最樂觀情況，美銀估計，疫情會於4月20日前受控，並於4月初逐步放寬防疫措施，令活動回復正常化，而政府的支援措施變成對經濟的刺激措施，故預期全年濟增長2.2%。

出行跌至疫情以來低位

隨多項交通工具削減班次，美銀指，出行跌至疫情以來低位，商業活動、勞動市場及收入都會受衝擊，消費預期會大幅削弱。

另外，美國聯儲局即將展開加息周期，美銀料會對香港經濟產生負面影響。

相關文章：【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）

相關文章：【香港經濟】渣打料首季收縮1.3%惟消費券有助下半年經濟復甦　降全年經濟預測至增長1.2%　

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

開啟hket App，閱讀全文
經濟 防疫措施 紓困措施 疫情 GDP 加息 香港 美國聯儲局

上一篇文章

【搶購潮】超市動態清零　百佳網店現「人龍」　逾3000多人輪候進店囤糧

下一篇文章

【MPF】駿隆：2月強積金回報負1.6%　人均蝕4162元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE
【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【美股期貨】道指期貨升23點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升23點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款