▲ 【香港經濟】美銀降香港今年GDP預測至1.6% 最悲觀疫情次季末才見頂、全年經濟僅增0.2%

本港第五波疫情未見頂，多家機構先後調低今年本港經濟預測。美銀指，香港經濟在疫情下情況嚴峻，即使政府已公布規模較預期大的財政紓困措施，該行仍決定調低香港今年經濟預測，由2.2%降至1.6%，最悲觀情況為增長0.2%。

美銀指，香港首季經濟料收縮1.1%，消費按年跌3%，因本土經濟活動及市場情緒受重擊，但國際貿易蓬勃料可避免香港經濟出現像2020年般的急跌。該行稱，防疫限制會對零售、酒店、娛樂、餐飲及建築相關行業造成影響，勞工市場及個人收入亦會衝擊。

美銀：每月居民淨流出料佔人口約2%至3%

最悲觀情況方面，美銀預期疫情會到第二季末才見頂，意味疫情對經濟衝擊持續更久，下半年消費復甦步伐料緩慢，令全年經濟僅增0.2%。美銀又指，香港居民淨流出數目升至歷史高位，若第五波疫情持續更久，每月居民淨流出料佔人口約2%至3%，對於本土消費及服務構成影響。

至於最樂觀情況，美銀估計，疫情會於4月20日前受控，並於4月初逐步放寬防疫措施，令活動回復正常化，而政府的支援措施變成對經濟的刺激措施，故預期全年濟增長2.2%。

出行跌至疫情以來低位

隨多項交通工具削減班次，美銀指，出行跌至疫情以來低位，商業活動、勞動市場及收入都會受衝擊，消費預期會大幅削弱。

另外，美國聯儲局即將展開加息周期，美銀料會對香港經濟產生負面影響。

相關文章：【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人 港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）

相關文章：【香港經濟】渣打料首季收縮1.3%惟消費券有助下半年經濟復甦 降全年經濟預測至增長1.2%

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*