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【第五波疫情】百佳超市全線調整營業時間 部分分店早至下午三點關門（附最新營業時間）

理財智慧 14:49 2022/03/01

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第五波疫情持續肆虐，確診人數居高不下，百佳超市宣布，考慮現時疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全和繼續為顧客提供服務，百佳的店舖營業時間將略為調整，與市民齊心抗疫。

【青姐話】前方是絕路   希望在轉角

根據百佳公布各分店（包括PARKnSHOP、TASTE、TASTE x Fresh、Fusion、Gourmet、Food Le Parc、International、Express）的最新營業時間，當中有12家分店改為只開半日，營業時間由上午9點至下午3時。大部分分店的關門時間則圍繞在8時至9時，比起平時的9時至10時，提早了1小時左右關門。（按此觀看百佳分店最新營業時間。）

政府近日透露，全民強制檢測將於本月展開，傳聞強檢期間有機會實施有限度的禁足令，儘管市民期間仍可外出購買包括食物在內的必需品，但近日超市不少貨架依然被搶購一空。

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責任編輯：嚴浩文

 

 

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