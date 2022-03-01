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【內房危機】融創尾市抽升逾一成　指所有公司債券均按時及足額償付本息

股市 15:24 2022/03/01

分享：

【內房危機】融創反彈5%　指所有公司債券均按時及足額償付本息

融創中國 （01918） 周一股價突然重挫引起猜測，融創中國今（1日）表示，公司所有公司債券均按時、足額償付本息。融創中國又指，經核查後公司近期生產經營、日常管理均運行正常，未發生重大不利變化。

融創系昨日大瀉，融創昨日重挫16.3%，創2017年5月以來新低，今日股價反彈約5%，現臨近尾市更抽升11%，報7.12元。融創服務 （01516） 昨跌7.9%，現反彈6.9%，報7.09元。

早前傳出融創中國於2月中旬旗下項目公司的商業票據到期未兌付，內媒當時報道引述消息指，融創大量商票在2021年2月開出，今年這些商票也將在2月集中到期，估計春節結束時融創會有約20億元人民幣的到期票據，正展開展期談判。

重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響（附time code）

相關文章：

【內房危機】融創中國重挫16%、創逾5年低　與信達洽談出售兩項目

【港股市況】恒生指數午後初段曾跌百點　香港科技探索升近9%、俄鋁跌一成（不斷更新）

【業績│銀行股】東亞：內房相關貸款風險敝口佔比約14%　去年第四季已就此撥備

編輯：姚卓然

港股 債券 融創中國（01918） 融創服務（01516） 公司債券
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