▲ 【內房危機】融創反彈5% 指所有公司債券均按時及足額償付本息

融創中國 （01918） 周一股價突然重挫引起猜測，融創中國今（1日）表示，公司所有公司債券均按時、足額償付本息。融創中國又指，經核查後公司近期生產經營、日常管理均運行正常，未發生重大不利變化。

融創系昨日大瀉，融創昨日重挫16.3%，創2017年5月以來新低，今日股價反彈5.4%，報6.76元。融創服務 （01516） 昨跌7.9%，現反彈2.1%，報6.77元。

早前傳出融創中國於2月中旬旗下項目公司的商業票據到期未兌付，內媒當時報道引述消息指，融創大量商票在2021年2月開出，今年這些商票也將在2月集中到期，估計春節結束時融創會有約20億元人民幣的到期票據，正展開展期談判。

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編輯：姚卓然