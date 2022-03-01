俄烏戰火蔓延全球經濟的三大可能局面

俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，地緣政治局勢持續惡化，美國和歐洲均對俄羅斯採取制裁措施，甚或將其行動升級；隨著避險情緒日漸升溫，金融市場大幅波動，環球經濟前景更不明朗。面對當前局勢，我們分析了俄烏發展的三大可能，並分別就每個形勢預料全球經濟的潛在走勢。

形勢一：衝突迅速結束，能源供應保持暢通

從樂觀的方面分析，若衝突迅速結束，石油和天然氣供應或將免受影響，能源價格亦將企穩目前水平。雖然金融環境或將收緊，但全球經濟可免受持續的衝擊風險。

俄羅斯將面臨金融動盪、通脹上升和供應鏈斷裂的局面，經濟陷入衰退。歐洲將要應付能源支出增長，但可避過經濟衰退，而歐洲央行12月加息仍將繼續。美國的能源成本將上升並進一步拖累經濟增長，聯儲局或將緩和加息步伐，放棄強硬的鷹派路徑。

形勢二：衝突延續，拖累能源供應

較不樂觀的情況是，衝突持續加深，歐洲能源供應中斷以及全球避險風險均會觸發更顯著的影響。在多國對俄羅斯的制裁內容得以明確之前，油輪船東現已拒絕運送俄羅斯原油，與此同時，跨越烏克蘭境內的天然氣管道亦時刻暴露在戰況不明朗的威脅之下。儘管供應中斷的情況有限，亦可能加劇對能源價格的衝擊。

俄羅斯的經濟衰退程度將會加深，進一步拖累復甦進度。歐洲GDP受到衝擊，歐洲央行將首次加息推遲至2023年。對美國而言，能源價格上漲帶來的高通脹、金融環境收緊導致的經濟增長放緩，以及歐洲經濟衰退帶來的負面效應，將使聯儲局陷入困境。聯儲局或將忽略暫時性的能源通脹衝擊，關注增長風險，並於下半年採取更加鴿派的加息路徑。

形勢三：衝突曠日持久，對歐天然氣輸送中斷

最壞的情況是，衝突曠日持久，俄羅斯應對最大程度的制裁政策，或將切斷對歐的天然氣供應。

面對供應鏈缺裂，能源短缺，歐洲經濟衰退，歐洲央行加息無期，影響中長遠經濟前景。對美國而言，能源價格上漲、金融環境顯著收緊，以及歐洲經濟衰退帶來的負面效應，將極大打擊經濟增長。假設通脹依然符合預期，聯儲局的步伐將變得更加鴿派。如果通脹預期出現波動，聯儲局將深陷更棘手的局面。

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