【烏克蘭】俄羅斯回應各國制裁　削減國際太空計劃合作

▲ 羅斯航天局已暫停與歐洲夥伴在圭亞那太空中心（Guiana Space Center）合作的火箭發射計劃，並撤離該中心的俄羅斯工作人員，以報復歐盟的制裁。（法新社）

歐美多國就俄烏戰事，在金融及網絡等方面對俄羅斯實施多項制裁。俄羅斯近日亦在太空領域作出反擊，表示正削減與國際太空計劃的合作。據外媒《Ars Technica》報道，俄羅斯航天局已暫停與歐洲夥伴在圭亞那太空中心（Guiana Space Center）合作的火箭發射計劃，並撤離該中心的俄羅斯工作人員，以報復歐盟的制裁。

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歐盟太空專員Thierry Breton日前發表聲明，表示俄羅斯的撤出現階段並不會影響哥白尼和伽利略衛星網絡服務（Copernicus and Galileo satellite networks），但這或會使該項目的未來火箭發射計劃帶來影響。

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據悉，現時歐洲的阿麗亞娜5號火箭已被預訂作其他用途，而阿麗亞娜6號火箭則要到2023年或更晚時間才準備好。如果歐盟需要在短期內發射火箭，在無法獲得俄羅斯聯盟號火箭的情況下，到時或需向馬斯克旗下的SpaceX求助。

與NASA終止合作 或影響金星任務進程

另外，俄羅斯亦終止了與美國太空總署（NASA）合作、對金星進行的Venera-D太空任務，並表示鑑於受美國制裁，所以繼續展開聯合工作是不合適。俄羅斯在Venera-D太空任務的目標，是在2029年向金星發送一個軌道器和登陸器進行探索。惟該計劃現時失去美國的參與，並未知會帶來多大影響。

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責任編輯：陳卓賢